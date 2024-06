A Stock Car Pro Series volta a acelerar neste final de semana com uma etapa especial no Velocitta. A segunda passagem da principal categoria do automobilismo nacional pelo circuito do interior paulista terá uma programação diferenciada, com ação nos três dias.

Por causa da chuva na passagem em abril, a corrida principal adiada da segunda etapa da temporada será realizada neste fim de semana, o que garantirá ao público três corridas nos três dias de evento.

A prova principal do Velocitta I será realizada na tarde da sexta-feira, com o restante do fim de semana mantendo sua formatação tradicional. E, com a realização desta corrida, os pontos congelados da Sprint de abril serão oficialmente adicionados à tabela de classificação, o que deve mexer consideravelmente com as posições no campeonato.

No momento, sem contar com a pontuação da corrida sprint de abril no Velocitta, Rafael Suzuki é o líder com 285 pontos, 30 à frente de Ricardo Zonta. Júlio Campos é o terceiro, com 240. Felipe Baptista é o quarto com 238 enquanto o bicampeão Gabriel Casagrande completa o top 5 com 229.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino da classificação e de todas as corridas.

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 08h30 - Treino Livre 1 Sexta-feira 10h50 - Corrida Extra (Adiada de abril - 50 minutos + 1 volta) Sexta-feira 14h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Treino Livre 2 Sábado 08h25 - Classificação Sábado 11h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sábado 16h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (50 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!