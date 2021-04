Cacá Bueno foi o grande nome da Stock Car neste sábado, quando a maior categoria do automobilismo brasileiro realizou o treino de classificação para a etapa de Goiânia. Ele superou Daniel Serra por 0s005.

O pentacampeão cravou 1min26s863 logo no início do Q3, lhe garantindo o direito de sair à frente neste domingo, na primeira corrida do ano. Foi a 39ª pole de Cacá na Stock.

Ricardo Maurício, o atual campeão, abrirá a segunda fila, tendo Allam Khodair ao seu lado. Os companheiros de RCM, Ricardo Zonta e Bruno Baptista fecham a terceira linha.

Entre os 'novatos', Felipe Massa não foi bem e conseguiu apenas a 23ª posição. Um posto à frente de Tony Kanaan.

Rubens Barrichello conseguiu chegar ao Q2, mas não conseguiu ir além e será apenas o 14º do grid.

O Treino

Q1

Daniel Serra foi o mais rápido no primeiro grupo, com 1min26s652, uma marca já abaixo do melhor tempo do fim de semana. Rubens Barrichello conseguiu apenas a 11ª colocação e corria grandes riscos de não passar para o Q2.

Mas o campeão de 2014 teve sorte, com poucos do segundo grupo melhorando suas marcas em relação aos primeiros que entraram na pista. Passaram para o Q2: Serra, Maurício, Khodair, Salas, Cacá, Zonta, Nunes, di Mauro, Ramos, Casagrande, Baptista, Camilo, Navarro, Barrichello e Suzuki.

Felipe Massa ficou pelo caminho e largará em 23º. Tony Kanaan começará uma posição atrás e Piquet não registrou tempo, tendo que largar em último.

Q2

Repetindo o bom desempenho do segundo treino livre, Cacá Bueno voltou a liderar, com 1min26s900. Com ele, foram para o Q3 Daniel Serra, Allam Khodair, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta e Bruno Baptista.

Thiago Camilo, que se destacou nos últimos dois anos pelo grande número de poles (10) será o 13º no grid.

Q3

Cacá Bueno começou com tudo e cravou 1min26s863, com a dupla da Eurofarma, liderada por Serra logo atrás. O pentacampeão não teve mais problemas e conquistou a primeira pole do ano, a míseros 0s005 de Serra.

Ricardinho e Khodair vão dividir a segunda fila, enquanto Zonta e Baptista a terceira.

Grid de largada

Posição Nº Piloto Equipe Carro 1 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 2 29 Daniel Serra Eurofarma RC Cruze 3 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC Cruze 4 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 5 10 Ricardo Zonta RCM Corolla 6 44 Bruno Baptista RCM Corolla 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 8 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 9 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 10 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 11 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 12 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 13 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 14 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 16 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 17 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 19 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 20 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 21 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 22 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 24 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 25 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 26 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 27 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 28 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 29 65 Max Wilson Full Time Sports Corolla 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 32 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla

