Stock Car: Massa lamenta classificação “difícil” em Goiânia

Não foi o treino classificatório que Felipe Massa imaginava para estrear na Stock Car. Com 23 dos 32 pilotos do grid dentro do mesmo segundo no Q1, o piloto da equipe Lubrax|Podium fez o tempo de 1min27s567 em sua melhor volta, o que não foi suficiente para ele avançar ao Q2. O vice-campeão mundial de F1 de 2008 vai largar na 23ª posição.

"Foi uma classificação difícil, esperava largar em uma posição melhor”, disse Massa. “Foi um problema meu, que ainda preciso entender melhor o carro e a classificação, mas a equipe como um todo também está buscando o melhor ajuste.”

“Precisamos melhorar nas curvas de baixa dos setores dois e três, porque no setor um, nas curvas de alta, o carro está bem. Nas corridas de amanhã, temos que buscar evoluir da posição que a gente está largando e ir atrás dos melhores pontos possíveis", comentou.

A primeira etapa da temporada 2021 da Stock Car, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, tem largada marcada para as 15h10 deste domingo. Logo na sequência, será realizada a segunda corrida. Ambas com transmissão AO VIVO do Motorsport.com e Motorsport.tv nas opções português, inglês e russo.

Veja como foi o treino de classificação em Goiânia

PODCAST: Por que a temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.