Carregar reprodutor de áudio

Quando a bandeira verde for acionada neste domingo (2) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), Cacá Bueno colocará mais uma vez seu nome na história da Stock Car. A etapa de abertura da temporada 2023 marcará a corrida de número 333 do pentacampeão na categoria mais importante do automobilismo brasileiro.

O piloto, que a partir deste ano passa a defender a KTF Sports, estreou na Stock Car ainda em 1996, retornando definitivamente em 2002. Desde então, Cacá teve uma carreira das mais bem-sucedidas: além dos cinco títulos, são até o momento 38 vitórias, 38 poles e 84 pódios.

“Quando eu estreei na Stock Car, jamais imaginei que fosse me tornar o piloto com mais largadas na história da categoria, ultrapassando até o Ingo Hoffmann, que é uma lenda e o maior campeão de todos”, disse Cacá.

“É um número marcante, mas sei que ao mesmo tempo injusto, porque agora são duas corridas por final de semana e, desta forma, quem chegou depois deste formato vai se beneficiar disso. Em todo caso, toda vez que meu nome é falado ao lado do Ingo é uma grande honra para mim.”

Curiosamente, nas contas do piloto, este recorde pode ser ainda maior, já que, em 1996 e 1997, ele alinhava o carro no grid junto com todos os pilotos da Stock – tinha o mesmo carro, só marcava pontos separado como “B”. “Era a mesma corrida, todo mundo com mesmo conjunto, então as 10 provas de 1996 e 1997 estão na minha contabilidade também, inclusive eu tenho uma vitória a mais justamente porque uma destas provas eu venci na geral. Quem sabe até a minha corrida 400 a gente resolve essa estatística”, brincou Cacá.

Em um novo time, o piloto espera ampliar estes números e, já a partir deste final de semana, batalhar por bons resultados. “Quero seguir por mais alguns anos no grid tendo bons resultados, e acredito que a KTF vai me dar condições para isso já a partir da primeira etapa deste ano, em Goiânia”, concluiu.

A programação do final de semana será aberta na sexta-feira (31), com a realização dos primeiros treinos do final de semana. No sábado haverá a classificação, enquanto a primeira rodada dupla do ano está marcada para o domingo, a partir das 11h40. O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo.

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music