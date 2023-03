Saiba quais marcas a Stock Car vai superar na temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

Ao largar na última prova da Stock Car Pro Series na temporada 2022, Cacá Bueno chegou a 332 corridas na categoria. A façanha gerou um empate nesta estatística com outra lenda, Ingo Hoffmann, o maior campeão da categoria, com incríveis 12 títulos. Quando a primeira etapa de 2023 tiver início, às 11h40 do próximo domingo (02/03), Cacá se tornará o piloto mais experiente dos 44 anos do principal campeonato da América do Sul, superando justamente seu ídolo de infância. Este será, portanto, o primeiro recorde a ser quebrado na nova temporada da Stock Car.

Outros números e marcos serão superados ou atingidos na categoria ao longo de 2023. O próprio Cacá Bueno está envolvido na ‘briga’ pela supremacia de dois outros quesitos que serão registrados pela história do automobilismo brasileiro.

Um deles é o ‘título’ de maior vencedor da Stock entre os pilotos em atividade. Atualmente, Cacá e seu tradicional rival Thiago Camilo dividem a estatística, com 37 primeiros lugares cada um. Camilo empatou com Bueno quando foi o primeiro colocado na Corrida 1 da última etapa de 2021, disputada em Interlagos.

A dupla passou a temporada seguinte inteira empatada, apesar dos esforços para assumir a liderança isolada. Dramaticamente, as duas feras da Stock viram crescer uma outra ameaça: Ricardo Maurício somou 7 vitórias em 2021 e mais 5 em 2022, sendo o maior vencedor das duas temporadas e disparando em direção ao recorde. Atualmente, Ricardinho soma 35 primeiros lugares e vai para a pista determinado a superar os atuais líderes da estatística.

Ricardo Maurício ainda tentará suplantar Cacá Bueno no quesito piloto em atividade com mais pódios. Os dois possuem um total de 85 top-3, contra 80 de Thiago Camilo – que também é candidato a tomar a frente nesta estatística.

A Stock Car verá outras marcas serem atingidas em 2023. O principal destaque são as 600 corridas, feito que a categoria irá comemorar na sétima etapa do campeonato, a ser disputada em Goiânia, no dia 27 de agosto. Também serão celebrados os 20 anos de carreira de Thiago Camilo na Stock Car, além das dez temporadas de Lucas Foresti e do campeão de 2021, Gabriel Casagrande que, apesar de contar apenas 28 anos, já é um dos mais experientes no principal grid do automobilismo brasileiro.

Confira as marcas e recordes a serem registrados na nova temporada na Stock Car Pro Series:

Mais largadas na Stock Car

1 – Cacá Bueno e Ingo Hoffmann, 332

3 – Thaigo Camilo, 319

4 – Allam Khodair, 296

5 – Ricardo Maurício, 293

6 – Daniel Serra, 273

Maiores vencedores do grid 2023

1 – Cacá Bueno e Thiago Camilo, 37 vitórias

3 – Ricardo Maurício, 35

4 – Daniel Serra, 21

5 – Felipe Fraga e Rubens Barrichello, 19

7 – Átila Abreu, 17

Mais pódios no grid 2023

1 – Cacá Bueno e Ricardo Maurício, 85

3 – Thiago Camilo, 80

4 – Daniel Serra, 76

5 – Rubens Barrichello, 49

6 – Marcos Gomes, 46

Marcos 2023

600 largadas da categoria (sétima etapa, Goiânia, 27 de agosto)

Thiago Camilo: 20 anos de Stock Car (primeira etapa, Goiânia, 2 de abril)

Gabriel Casagrande: 10 anos de Stock Car (oitava etapa, Rio Grande do Sul, 17 de setembro)

Lucas Foresti: 10 anos de Stock Car (11ª etapa, Brasília, 26 de novembro)

