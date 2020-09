Grande destaque das classificações da Stock Car em 2019, Thiago Camilo voltou a brilhar na categoria máxima do automobilismo brasileiro em 2020 e conquistou a pole position para a primeira corrida deste fim de semana em Londrina. É a quinta pole do piloto nesta pista.

O competidor da Ipiranga Racing 'não tomou conhecimento' da suposta vantagem dos Chevrolet Cruze, que tiveram pacote de atualizações para a etapa paranaense, e conquistou a posição de honra a bordo de seu Toyota Corolla.

Para completar a festa da equipe, o vice-líder Cesar Ramos superou os 25 quilos que foi obrigado a carregar em seu carro em função do lastro de sucesso e completou a primeira fila do grid, ficando a 0s152 dos 1min12s150 cravados pelo companheiro.

Camilo, aliás, venceu em todas as outras oportunidades em que largou na frente em Londrina, inclusive no ano passado. Ele, clarou, comemorou: “Estou feliz demais em largar novamente na pole position aqui e mais ainda com a evolução da equipe no desenvolvimento desse novo carro nesses três fins de semana da temporada."

"Tivemos pouquíssimos treinos em função da pandemia e o que nossa equipe melhorou em relação à abertura da temporada, em Goiânia, é impressionante. O plano agora é brigar pela vitória amanhã”, disse o piloto, que cravou sua 22ª pole na Stock Car.

A alegria de Camilo foi ecoada por Ramos: “Foi muito acima das expectativas. Esperava que os 25 quilos de lastro fossem me tirar mais tempo, mas a equipe fez um trabalho fantástico e me permitiu brigar lá em cima”.

Dos pilotos que carregam o peso obrigatório por regulamento, o líder Ricardo Zonta (30kg) vai largar em 12º, Rubens Barrichello (20kg) em 6º, Ricardo Mauricio (com 15kg e o único com o Chevrolet Cruze) em 4º e Nelsinho Piquet (10kg) em 13º. A primeira corrida da rodada dupla deste domingo tem largada às 12h30. Do terceiro ao sétimo colocados, apenas carros da Chevrolet.