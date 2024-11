Thiago Camilo conquistou na tarde deste sábado em Goiânia a sua 41ª vitória na Stock Car, fazendo com que o piloto da Ipiranga Racing se torne isoladamente o maior vencedor em atividade.

Após a prova, realizada sob um calor escaldante na capital goiana, o piloto de 40 anos de idade ressaltou a disputa que teve com Felipe Fraga durante quase toda a corrida, dando o bote na estratégia de paradas.

“Estou feliz pela vitória”, disse Camilo. “Vale ressaltar a lealdade do Felipe Fraga, um cara que eu tenho extremo respeito, não esperava menos dele, disputamos duro, algumas vezes lado a lado, batendo roda, alguns empurra, empurra, coisas normais, mas acho que, como tem que ser, dentro das regras.”

“Acabei vencendo, foi um resultado extremamente feliz para nós, em que as coisas acabaram se encaixando, tive a estratégia de usar bastante botão de ultrapassagem, principalmente durante a janela de box, consegui a ultrapassagem virtual, quando ele voltou tinha uma certa vantagem, sabia que era uma questão de administração no final, fui feliz.

Esta foi apenas a segunda vitória de Camilo em 2024, fato incomum dentro da trajetória do piloto. Mesmo satisfeito com o resultado, ele não escondeu a decepção que vem sendo o atual campeonato.

“Independentemente de ser a segunda vitória no campeonato, é um campeonato um pouco frustrante, de muito trabalho, de muita força de vontade, de muita resiliência, eu até essa corrida acho que era 17º no campeonato, o resultado em si foi muito importante para nós, como equipe, mostrarmos que não deixamos de acreditar, não deixamos de trabalhar.

“(Quero) agradecer aos nossos patrocinadores, as nossas cores que nos acompanham, que não deixaram de acreditar, porque sem eles nada disso seria possível.”

O principal assunto fora da pista na Stock Car vem sendo a controversa anulação das desclassificações dos carros da TMG e Crown Racing no Velopark. Além da não atualização da tabela do campeonato, o que fez com que a distribuição de lastro não acompanhasse a situação real do certame, a incerteza de como todos chegarão à etapa final em Interlagos, tirou a tranquilidade de boa parte do grid. Camilo não poupou palavras sobre o assunto.

“Acho que tenho que dizer do momento em que a Stock Car vive, infelizmente um final de campeonato extremamente conturbado.”

“Eu, como profissional da categoria há 20 anos, acho que nunca vi um final de campeonato como esse. Sinto muito que isso esteja acontecendo, espero que esses erros sirvam de lição, assim como foi a disputa hoje, que seja uma disputa sempre limpa, leal, com igualdade e respeito entre todos os competidores”

“Acho que a gente, acima de tudo, os nossos patrocinadores, os pilotos que estão aqui, que são os melhores do Brasil e principalmente o telespectador merecem essa condição de igualdade, disputa leal na pista e a gente tem que proporcionar isso a eles, e não um final de campeonato como esse, a duas provas do fim ninguém sabe quem é o líder, tudo conturbado, peso envolvido, mas que sirva de lição para os próximos anos e que a gente possa ver a Stock Car cada vez crescendo mais, como sempre foi”, concluiu.

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!