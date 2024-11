A Stock Car realizou na manhã deste sábado (23) o treino que definou a ordem de largada das duas corridas da etapa de Goiânia, penúltima da temporada de 2024.

Gaetano di Mauro foi o grande nome da sessão, com a pole position cravada com 1min27s887, sua primeira na carreira. O piloto da Cavaleiro Sports foi 0s028 mais veloz que Ricardo Zonta, que tentou 'roubar' a P1 em sua última tentativa.

A segunda fila será constituída neste domingo por Guilherme Salas (3º) e Daniel Serra (4º). Lucas Fooresti, Ricardo Maurício, Felipe Baptista e Nelsinho Piquet completaram o top 8, que estiveram no Q3.

Na 12ª posição, Rafael Suzuki será o pole position para a prova curta desta tarde.

A corrida sprint da etapa de Goiânia acontece neste sábado, às 14h30, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultados

1º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s887

2º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min27s915

3º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s936

4º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min28s075

5º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min28s075

6º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min28s106

7º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min28s154

8º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min28s374

9º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min28s066

10º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min28s078

11º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s095

12º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min28s110

13º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min28s116

14º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min28s166

15º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min28s179

16º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min28s179

17º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s242

18º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min28s271

19º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min28s274

20º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min28s293

21º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min28s168

22º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min28s259

23º - Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min28s344

24º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min28s450

25º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s485

26º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s661

27º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze) , 1min28s856

28º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), sem tempo

Corrida sprint (sábado), grid de largada

1º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

2º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

3º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

4º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

5º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

6º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla)

7º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

8º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

9º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

10º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

11º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

12º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

13º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

14º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla)

15º - Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

16º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze)

17º - Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

18º - Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla)

19º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

20º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze)

21º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla)

22º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla)

23º - Marcos Gomes (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

24º - Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla)

25º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

26º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze)

27º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze)

28º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

