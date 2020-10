Stock Car: Camilo domina treino e conquista pole em Cascavel

Cascavel recebe a quinta etapa da Stock Car de 2020 neste sábado (03), com a programação prevendo treinos e corrida logo mais às 16h. No classificatório para a prova 1, Thiago Camilo foi o grande nome, ao cravar 1min04s124 durante o Q2, a apenas 0s015 de Allam Khodair.

A segunda fila terá outros dois pilotos que também se destacaram nos treinos livres pela manhã, Diego Nunes em terceiro e Denis Navarro em quarto.

Com 30kg de lastro por ser o líder do campeonato, Rubens Barrichello não passou do Q1 e sairá da 20ª posição.

“O final de semana começou um pouco complicado, com algumas dificuldades de entendimento da nossa parte sobre o carro. Mas graças ao bom trabalho da equipe e da sincronia entre o Andreas Mattheis, o Cesar Ramos e eu nós chegamos a um bom acerto já para a tomada de tempos, o que nos deixou muito felizes. A equipe toda está de parabéns”, elogiou o pole position.

A corrida deste sábado em Cascavel tem largada prevista para às 16h.

Grid de largada

Posição Número Piloto Equipe Carro Tempo/dif. 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:04.124 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.015 3 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.133 4 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.204 5 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.231 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.363 7 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.369 8 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.467 9 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.541 10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.544 11 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.623 12 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.649 13 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.910 14 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.961 15 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1.062 16 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.547 17 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.550 18 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 0.584 19 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.676 20 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.690 21 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.694 22 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.719 23 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1.136 24 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1.729

