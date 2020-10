Stock Car: Camilo vê erro e punição a Navarro e vence em Cascavel

A Stock Car realizou neste sábado a quinta etapa do campeonato de 2020, em Cascavel. Thiago Camilo converteu a pole position em vitória, mas sua vida esteve longe de ser fácil no Paraná.

A disputa do carro #21 foi majoritariamente com o #5 de Denis Navarro, mas uma punição ao piloto da Cavaleiro Sports no final, por causa do acionamento do botão de ultrapassagem em uma relargada durante a prova, tirou todas as chances da vitória inédita.

Daniel Serra foi o segundo colocado e Allam Khodair completou o pódio. O líder, Rubens Barrichello, que largou em 20º, teve boa corrida de recuperação e foi o sétimo.

A prova também foi marcada por incidentes logo no início, envolvendo Julio Campos, Cacá Bueno e Nelsinho Piquet em um, e Gabriel Casagrande, Lucas Foresti e Diego Nunes em outro.

A Corrida

Na largada, Thiago Camilo manteve a ponta, seguido de Allam Khodair e Diego Nunes. Ainda no primeiro giro, o pelotão de trás viu confusão entre Julio Campos, Cacá Bueno e Nelsinho Piquet.

Na segunda volta, outro enrosco envolveu Gabriel Casagrande, Lucas Foresti e Diego Nunes forçou a entrada do safety car.

A prova ficou sob o comando do carro de segurança sob aproximadamente oito minutos. Antes da relargada, foi anunciado que Bruno Baptista foi punido com um drive through por ter queimado a largada.

Camilo relargou na frente, Denis Navarro ocupava a segunda posição e conseguia ser mais rápido que o líder.

Faltando 25 minutos, a janela de paradas foi aberta, com Camilo sendo o primeiro entre os ponteiros a fazer seu pit stop. Navarro, que começava a encarar retardatários, fez sua parada restando 22 minutos.

Navarro conseguiu sair à frente de Camilo, mas a chuva começava a cair em partes da pista, aumentando o drama de estratégia para os pilotos. Átila Abreu foi o último a parar. A equipe ameaçou a colocar pneus de chuva, mas no final optaram por um pneu slick.

Após todos realizarem seus pit stops obrigatórios, Navarro era o líder, com quase dois segundos sobre Camilo. Daniel Serra, Khodair e Ricardo Maurício completavam o top-5.

Logo depois, a briga pela terceira posição entre Serra e Khodair era insana, com os dois dividindo o Bacião lado a lado, com o atual tricampeão da Stock levando a melhor.

Gaetano di Mauro, que ocupava a sétima posição, rodou quando restavam 11 minutos.

Camilo, que chegou a ficar mais de dois segundos atrás de Navarro, começava a se aproximar nas voltas finais.

Mas, Navarro viu suas esperanças de vitória irem para o ralo quando a direção de prova informou que Navarro havia acionado o botão de ultrapassagem na relargada, o que é proibido. Com isso, ele teve que pagar um drive through.

Isso deu a Camilo uma grande vantagem sobre Serra, que aproveitou bem e venceu a prova. Khodair completou o pódio.

Resultado final