A etapa de Cascavel da Stock Car vem se mostrando diferente das anteriores. Até agora os Cruze vêm dominando os treinos livres visando as corridas do fim de semana. Após Marcos Gomes liderar o TL1, foi a vez de Allam Khodair ficar à frente no segundo.

O “Japonês Voador” fez 1min04s301, e ficou apenas a 0s011 de seu companheiro de equipe da Blau Motorsport, Diego Nunes. A dupla da Cavaleiro Sports novamente foi bem, com Gomes em terceiro e Denis Navarro em quarto. O primeiro Toyota da tabela foi o de Thiago Camilo em quinto.

O líder do campeonato, Rubens Barrichello foi o 15º, enquanto Ricardo Zonta foi o 21º.

O classificatório da etapa de Cascavel será realizado às 13h20 e a corrida 1 às 16h.

