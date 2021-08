Thiago Camilo foi o grande nome da segunda corrida da Stock Car em Curitiba neste domingo. O piloto da Toyota Gazoo Racing levou a melhor sobre Gaetano di Mauro no final, após conseguir escalar o pelotão, depois de ter largado da 16ª posição e contar com um pit stop perfeito.

Bruno Baptista, que largou da pole position por ter ficado na 10ª posição na corrida 1, teve que se contentar com o pódio, na terceira colocação.

Ricardo Maurício, vencedor da primeira prova, teve problemas em sua parada e completou a corrida em 10º, duas posições atrás de seu companheiro, Daniel Serra.

Com os resultados, Serra ainda é o líder do campeonato com 197 pontos, seguido de Gabriel Casagrande com 188, Cesar Ramos, que rodou no final da corrida, com 162, Ricardo Zonta com 156 e Camilo com 148, completando o top-5.

A Stock Car volta no próximo domingo em Curitiba, desta vez com o traçado do anel externo.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 2 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 3 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 5 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 7 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 8 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 9 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 10 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 11 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 12 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 13 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 14 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 15 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 16 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 17 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 18 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 19 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 20 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 21 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 22 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 23 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 24 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 25 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 26 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 27 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 28 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 29 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 30 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 31 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla

