Stock Car: Camilo faz volta voadora em Curitiba e conquista pole position

O sábado começou com a Stock Car realizando a tomada de tempos para a oitava etapa do campeonato de 2020, em Curitiba.

Pela terceira vez no ano, Thiago Camilo garantiu o direito de largar à frente, cravando o tempo de 1min21s219, superando Diego Nunes em 0s177, com o cronômetro do Q2 quase zerado.

Cacá Bueno e Bruno Baptista formam a segunda fila na capital paranaense. O líder do campeonato e companheiro de Camilo, Cesar Ramos foi o 10º na fase decisiva na classificação.

A largada da oitava etapa da Stock Car acontece às 11h, horário de Brasília.

Grid de largada

1 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 1:21.219

2 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 1:21.396

3 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze), 1:21.447

4 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), 1:21.461

5 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 1:21.534

6 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani/Corolla), 1:21.597

7 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla), 1:21.653

8 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 1:21.665

9 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 1:21.703

10 Julio Campos (Crown Racing/Cruze), 1:21.741

11 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 1:21.751

12 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:21.885

13 Felipe Lapenna (Vogel Motorsports/Cruze), 1:21.962

14 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 1:22.116

15 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Cruze), 1:22.265

16 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:22.004

17 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 1:22.065

18 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 1:22.071

19 Gabriel Casagrande (R. Mattheis Motorsport/Cruze), 1:22.072

20 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla), 1:22.115

21 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 1:22.116

22 Pedro Cardoso (R. Mattheis Motorsport/Cruze), 1:22.166

23 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze), 1:24.562

24 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), Sem tempo

25 Lucas Foresti (Vogel Motorsports/Cruze), Sem tempo

