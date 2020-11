Stock Car: Em Curitiba, Shell coloca três de seus quatro pilotos entre os dez primeiros

Os treinos livres para a rodada tripla da Stock Car em Curitiba tiveram 24 dos 25 pilotos no mesmo segundo e foram positivos para a Shell, que colocou três de seus quatro representantes entre os dez mais rápidos. Vice-líder da tabela, Ricardo Zonta foi o sétimo colocado, mesmo com lastro de performance de 25 kg.

Galid Osman terminou a sexta-feira logo atrás, enquanto Átila Abreu ficou com a nona colocação na prática. Em seu primeiro contato com o carro da equipe KTF, Gaetano di Mauro completou a programação na 17ª colocação.

Na primeira prática desta sexta-feira, Átila levou o carro #51 ao décimo lugar, a 0s5 do melhor tempo. Gaetano foi o 15º mais rápido, enquanto Zonta terminou em 19º, duas posições à frente de Galid. Os 21 primeiros colocados ficaram separados por apenas 1s054.

Na apertada segunda sessão, Zonta entrou no grupo 1 e ficou em sexto, a apenas 0s093 do mais veloz, com Galid em sétimo, 0s039 atrás do paranaense. Com a entrada do grupo 2 na pista, o paranaense ficou em sétimo, à frente de Osman, com Átila logo atrás, e Gaetano em 17º.

Os pilotos da Shell voltarão à pista de Curitiba na manhã deste sábado, a partir das 9h, para a classificação da prova única válida pela oitava etapa, com largada às 11h. A corrida terá a duração de 40 minutos, mais uma volta.

Domingo, às 9h, será disputada a classificação da nona etapa, que terá duas corridas, a primeira às 11h e a segunda às 11h55.

"Meu primeiro teste com o Toyota no começo do ano foi aqui em Curitiba, e foi onde aprendemos bastante sobre o carro. A evolução que fizemos para as primeiras etapas, em Goiânia e Interlagos, foi do treino que fizemos aqui. Voltando aqui depois de várias etapas, sinto que o carro deu uma evoluída bastante boa. Muitas coisas que testei nos treinos de hoje foram tentando aproveitar e pegar o máximo de sensação do carro. É um carro diferente, você não consegue ter uma receita certa para cada pista. Acredito que estamos na linha certa, ficando entre os sete primeiros carregando 25 kg. Já temos uma estratégia de classificação, será o mesmo combustível para a corrida. Estamos numa linha bem positiva de trabalho para o fim de semana."

Ricardo Zonta, piloto do carro # 10 na equipe Shell V-Power RCM

"Fomos bem, considerando que os nossos pneus eram muito velhos, e a distância era muito grande em relação ao pneu mais novo em termos de guiada. Fiquei feliz com o meu tempo, fiquei a um décimo e meio do mais rápido do meu grupo, muito próximo dos caras. Estou muito confiante para fazer uma boa classificação amanhã."

Galid Osman, piloto do carro #28 na equipe Shell V-Power Crown Racing

"Foi um dia bem produtivo, viemos com uma outra linha para o carro. No treino 1, o carro tinha algumas dificuldades. Outros carros da equipe testaram coisas que pareceram melhores, e copiamos. E no treino 2, de fato, o nosso carro respondeu. No segundo treino, o carro estava com equilíbrio melhor. Na volta do pneu, não aproveitei e não consegui extrair o máximo. Mesmo assim, consegumos um bom resultado, e isso me deixa animado. Acredito que estejamos competitivos. Amanhã, a classificação é cedo, e logo em seguida tem a corrida, outra temperatura. Mas é um fim de semana promissor, o carro me parece ser o mais equilibrado desde o começo do ano."

Átila Abreu, piloto do carro #51 na equipe Shell V-Power Crown Racing

"Estou muito feliz de estar aqui, estamos fazendo um bom trabalho evoluindo bastante o carro. A cada saída, vou me adaptando ao setup diferente, mas estou feliz com o nosso desempenho, agora é buscar mais um pouquinho para a classificação. Está todo mundo muito próximo, vamos ver o que vai dar."

Gaetano di Mauro, piloto do carro #11 na equipe Shell V-Power KTF

