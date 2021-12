A Stock Car tem um novo campeão. Gabriel Casagrande conquistou dois pódios neste domingo em Interlagos e se tornou o maior nome da temporada. O paranaense foi o terceiro colocado na corrida 1 e chegaria ao título mesmo chegando na 20ª posição com Daniel Serra triunfando na segunda prova.

Mesmo assim, ele conseguiu um novo terceiro lugar e saiu de Interlagos com a conquista inédita em sua carreira. Ao final, ele explicou sua atitude na segunda corrida.

“Realmente, eu não precisava ter corrido tanto risco na segunda corrida, mas eu queria muito terminar essa temporada com dois pódios na mesma etapa”, disse Casagrande. “Foi uma temporada maravilhosa, 14 pódios em 12 rodadas é uma média muito boa, eu precisava terminar desse jeito, para mostrar quão bom é o trabalho da equipe.”

“Todo mundo aqui passou por maus bocados, eu no final do ano passado, a Vogel nos últimos anos e hoje a gente conseguiu coroar essa temporada que foi de muito trabalho, de muito empenho, de muita dedicação, mas também de muita glória. Então, eu estou muito feliz, espero que todo mundo tenha curtido bastante, que tenha sido tão bom para todo mundo quanto foi para mim dentro do carro. Conseguir terminar dessa forma era o roteiro que pedi a Deus.”

Casagrande foi o maior nome da temporada em que astros brasileiros de sucesso fora do País decidiram competir por aqui, como Felipe Massa e Tony Kanaan. Perguntado se isso dava um gostinho especial, ele não pensou duas vezes.

“Demais. Poder competir com eles já é uma honra. Brigar por títulos é melhor ainda. Ser campeão, tendo nomes como esses, é indescritível porque eu que cresci assistindo esses caras não é porque eles são mais velhos eles estão em um ritmo muito bom, o Massa chegou agora na categoria, com certeza o ano que vem ele vai brigar por corridas, o Rubinho já foi campeão, o Tony é a mesma coisa, são nomes muito fortes que hoje estou tendo essa graça de poder ser campeão sobre eles, isso só abrilhanta ainda mais a nossa conquista.”

