Carregar reprodutor de áudio

Estrela ascendente da Stock Car, Bruno Baptista chega à sua sexta temporada com a equipe RCM em 2023 e tem como meta disputar o título da principal categoria do esporte a motor no Brasil.

Decisivo na conquista do terceiro lugar no campeonato de equipes de 2022, o competidor do Toyota Corolla #44 apresenta nesta sexta-feira a identidade visual de seu carro para a temporada, cujo início está marcado para Goiânia no primeiro fim de semana de abril.

Dono de três vitórias na categoria e com mais de uma centena de corridas no currículo, o paulista de 25 anos de idade teve no ano passado sua melhor campanha na Stock Car.

Bruno passou o ano todo entre os dez melhores e foi alijado da disputa do título em virtude de um incidente em Santa Cruz do Sul quando seus mecânicos foram atropelados por outro carro enquanto o Toyota Corolla #44 realizava sua parada obrigatória de box na corrida 2.

Apesar disso, ele fechou a temporada com uma respeitável sétima colocação no campeonato de pilotos, amealhando 252 pontos, uma vitória, cinco pódios e uma pole-position.

Além da trajetória destacada na Stock Car em 2022, Bruno chamou atenção como representante brasileiro na categoria GT no FIA Motorsport Games, realizado em Paul Ricard.

Em sua primeira oportunidade competindo com uma Mercedes AMG GT3, Bruno foi sexto colocado na categoria GT Sprint, em meio a um concorrido grid com competidores regulares do DTM e diversos pilotos de fábrica das grandes montadoras. Ele conquistou a “Silver Cup”, como o piloto mais bem colocado entre os de sua graduação no sistema internacional de rankeamento da FIA.

Desde 2018, quando foi terceiro colocado no campeonato de sprint da Porsche Carrera Cup 3.8 no Brasil, Bruno se dedica prioritariamente à Stock Car. Antes acumulou quilometragem em outras categorias de primeira linha.

Campeão da Fórmula 4 Sul-Americana em 2014, ele correu de monopostos na Europa e Nova Zelândia, disputando campeonatos da Toyota Racing Series, F-Renault e GP3 contra pilotos que hoje estão no grid da F1, casos dos britânicos George Russel e Lando Norris e do chinês Zhou Guanyu.

O sétimo lugar de 2022 é sua melhor posição final em uma temporada na Stock Car. Mas desde 2019, quando terminou o campeonato em nono em seu segundo ano, ele encerrou todas as temporadas entre os 15 melhores.

“Nosso desempenho em 2022 foi muito bom, com vitória, pole e alguns pódios", disse Baptista. "Estivemos muito perto de lutar pelo título no fim do ano e a meta agora é ir um passo além. Fico extremamente motivado em partir para mais uma temporada com a equipe RCM e contar com a confiança de patrocinadores que acreditam em nosso projeto".

"A Stock Car é uma das categorias mais competitivas do mundo e vem com novidades em 2023 com um novo fornecedor de pneus. Vamos nos empenhar ao máximo para retomar a performance do ponto em que terminamos 2022 e evoluir ainda mais".

“Estamos felizes em ter o Bruno em mais uma temporada junto com a RCM", disse o chefe da RCM, Marcel Campos. "Agradecemos a confiança dele e dos patrocinadores em seguir com a equipe para a temporada de 2023. O Bruno está com a gente desde a primeira corrida dele na Stock Car, em 2018".

"No ano passado estivemos vivos na disputa pelo título até as rodadas finais, e esperamos fazer uma temporada ainda melhor em 2023, seguindo a curva de evolução que ele vem tendo desde o começo da categoria, com poles, pódios e vitórias".

O desafio agora é chegar à etapa final, marcada para Interlagos em 17 de dezembro, na disputa pelo título inédito para ele e para a equipe. A caminhada começa dentro de três semanas, em Goiânia.

Stock Car 2023 – Calendário

1. Goiânia – 1º e 2 de abril

2. Interlagos – 22 e 23 de abril

3. Rio Grande do Sul – 20 e 21 de maio

4. Brasília - 17 e 18 de junho

5. Interlagos - 8 e 9 de julho

6. Velocitta - 5 e 6 de agosto

7. Goiânia - 26 e 27 de agosto

8. Rio Grande do Sul – 16 e 17 de setembro

9. A Definir – 7 e 8 de outubro

10. Velocitta – 28 e 29 de outubro

11. Brasília – 25 e 26 de novembro

12. Interlagos – 16 e 17 de dezembro

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: