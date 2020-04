A Corrida de Duplas da Stock Car vai ganhando corpo. Nesta quarta-feira, Gabriel Casagrande anunciou que terá seu xará, Gabriel Robe, como convidado na abertura do campeonato da categoria.

Gaúcho de 22 anos, Robe foi o campeão da Stock Light em 2017 e vice no ano passado. Ele também já participou do evento de convidados da Stock em 2018, quando dividiu carro com Felipe Lapenna.

Já Casagrande, terá em Goiânia a sua estreia na equipe de Rodolpho Mattheis, após um ano na Crown Racing no campeonato de 2019, terminando na sétima posição, com vitória no local da prova de abertura.

“O Gabriel é meu amigo desde os tempos de kart, sempre foi um cara muito rápido, sempre gostei da maneira que ele se porta nas corridas", disse Casagrande com exclusividade ao Motorsport.com. "Sempre que o vejo correndo, ele está na frente e com cuidado, que será necessário nessa Corrida de Duplas da Stock Car."

"Unimos o útil ao agradável, estamos muito empolgados em mostrar serviço, quando ele correu de convidado em 2018, andou bem, e agora ele estará em uma das melhores equipes da categoria."

"Tenho certeza que ele vai aproveitar muito bem a oportunidade e vai honrar a confiança que estamos colocando nele. Será uma dupla boa e tomara que no domingo, dia 29, eu possa falar com o Motorsport.com muito feliz”

O anúncio veio após uma brincadeira nas redes sociais da equipe, fazendo mistério com o nome do convidado e sugerindo que poderia ser o piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, devido à semelhança do finlandês com Robe.

