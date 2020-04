Stock Car: Bruno Senna será dupla de Marcos Gomes na Cavaleiro

Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro na atualidade, Bruno Senna estará de volta à Stock Car na Corrida de Duplas, prova especial que marcará a abertura da temporada da Stock Car no próximo dia 29 em Goiânia. Bruno será parceiro de Marcos Gomes na Cavaleiro Sports, em sua terceira participação na principal categoria nacional – correu na última etapa de 2013 em Interlagos e em 2015 como convidado de Antonio Pizzonia.

Bruno ocupa atualmente a terceira colocação no Mundial de Endurance – FIA WEC, com vitórias em Xangai e no Texas como destaques no campeonato 2019/2020 que será encerrado em junho com as 24 Horas de Le Mans. O piloto da Rebellion Racing e seus companheiros Gustavo Menezes e Norman Nato são os maiores rivais das favoritas Toyota na luta pelo título da divisão LMP1, que poderá ser o segundo de Bruno depois da conquista da LMP2 de 2017.

A folga na agenda permitiu a Bruno aceitar o convite da Cavaleiro Sports. ”Eu já pretendia retornar à Stock há algum tempo, mas o conflito de datas nunca permitiu. Desta vez, felizmente, fiquei livre para atender ao chamado do Beto Cavaleiro. Recebi diversas consultas, mas acabei optando pela proposta do Beto. A equipe está em crescimento e correrei no mesmo carro do Marcos Gomes, campeão de 2015 e reconhecidamente um dos melhores da Stock Car”, justificou.

Outro fator que acabou pesando na decisão foi o local. Goiânia é uma das raras pistas que já conhece – recebeu a Corrida de Duplas de 2015. “A Stock Car é extremamente competitiva. Chegar a um autódromo sem jamais ter feito um único treino é claramente uma desvantagem. Isso não ocorrerá neste ano. Além disso, a mudança dos carros, que serão usados pela primeira vez, e o provável regulamento da corrida trarão novas variáveis que poderão alterar a relação de forças existente nos últimos tempos. Tudo isso reunido deverá tornar a corrida ainda mais atraente para o público”, continuou Bruno.

Para Beto Cavaleiro, Bruno ter aceito o convite foi bem importante nesse início de temporada. “Termos um piloto como o Bruno, com toda sua história e sobrenome só engrandece nosso trabalho. Só tenho que agradecer a confiança em nosso time e, principalmente, aos nossos grandes parceiros Pharlab e Nutriex, que estão com a gente há várias temporadas e acreditam no nosso projeto. Tenho certeza, que ele e o Marquinhos darão trabalho nessa prova!”, destacou.

Embora a organização ainda não tenha divulgado o regulamento desportivo da Corrida de Duplas, uma das novidades em avaliação é o seu desmembramento em duas baterias – uma para os convidados e outra para os pilotos regulares. Nas edições anteriores, os participantes se revezavam no cockpit, o que embutia o risco de um acidente na primeira parte da corrida que impedisse o segundo piloto a cumprir o seu turno.

