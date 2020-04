Sérgio Jimenez anuncia retorno à Stock Car para temporada 2020

Sérgio Jimenez está de volta à Stock Car em 2020. Ele fará parte da Maxon Racing, a empresa patrocinadora apoiará o atual campeão do Jaguar I-Pace eThrophy na maior categoria do Brasil. Além de Jimenez, a companhia também terá seu time composto pelo piloto Edson Reis, que fará sua estreia na Stock Light; ambos pela equipe KTF Sports; e o piloto Lucas Bornemann, na Copa Truck, pela PP Motorsport.

Além do título mundial conquistado na temporada passada, Jimenez possui um currículo de respeito: é um dos maiores kartistas de todos os tempos, com seis títulos nacionais e nove paulistas, foi campeão da F-Renault brasileira em 2002 e conta com passagens por F3, A1GP e GP2. No turismo, possui vitórias na Stock Light, além de participações no GT Brasil e FIA GT. Foi eleito a revelação da Stock Car em 2013 e, em 2014 esteve entre os oito candidatos ao título, possui uma pole position e duas vitórias, na maior categoria do país.

“Fico muito feliz em voltar à Stock Car, estou em um ótimo momento na carreira, retomei minha carreira internacional, onde conquistei o título mundial e no segundo ano da competição sou o líder. A Maxon Oil já esteve comigo na temporada da Porsche Endurance e tem um projeto grande no automobilismo, só tenho que agradecer ao apoio da empresa, com certeza vamos lutar muito para fazermos uma grande temporada”, destacou Jimenez.

Carro que Sérgio Jimenez correrá na Stock Car Photo by: Divulgacao

Na Stock Light, Edson Reis, fará sua estreia, o piloto, que iniciou sua carreira no turismo há pouco mais de um ano, conquistando o título de vice-campeão da Turismo Nacional 2B, em 2019, tendo passagens pela Copa HB20, pelo Metropolitano de Curitiba e em duas edições da Cascavel de Ouro, encara o novo desafio com empolgação. “Esse ano será de muito aprendizado, essa será a primeira vez que eu andarei em um carro de tração traseira, será um ano bem desafiador”, salientou.

Na Copa Truck, Lucas Bornemann, será o representante da Maxon Racing, na categoria de pesados, o piloto disputa desde de 2004 provas de velocidade na terra, onde foi campeão paranaense em 2009 e paulista em 2010, tem dois vice-campeonatos no catarinense, que é o maior campeonato da modalidade no Brasil, em 2019, disputou a Turismo Nacional, sendo vice-campeão na categoria 1B, e também disputou a Copa HB20, com dois pódios e uma pole na etapa de Cascavel. “Tenho uma expectativa muito grande e sei que será um grande desafio, o caminhão é um modelo muito diferente de tudo que eu já andei. A Copa Truck é uma categoria muito disputada, com pilotos e equipes bem experientes. Vou enfrentar esse novo desafio, onde conto com o apoio da Maxon, desde de 2013. Na verdade, evoluímos juntos, pois a marca cresceu muito nesses últimos anos e eu tive grande crescimento na minha carreira como piloto”, finalizou.

