Com a desclassificação de Ricardo Maurício, confirmada pela Confederação Brasileira de Automobilismo pelo fato de o piloto ter utilizado um pneu reservado ao seu parceiro Daniel Serra, Bruno Baptista subiu do quarto para o terceiro lugar na segunda prova da quarta etapa da Stock Car Pro Series 2022, disputada neste último domingo (15/05), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior paulista.

Com o seu novo posicionamento na corrida derradeira do fim de semana, com vitória de Matías Rossi e a mudança de Rubens Barrichello do terceiro para o segundo lugar, Baptista passou a ocupar o quarto lugar do certame, com 84 pontos.

O líder é Gabriel Casagrande, campeão da temporada passada, com 128 unidades, seguido por Daniel Serra (127) e Barrichello (102 pontos). A Stock Car volta nos dias 2 e 3 de julho para disputar uma rodada dupla no Velopark, Rio Grande do Sul.

Top 10 da classificação do campeonato depois de quatro etapas

1º - Gabriel Casagrande, 128 pontos

2º - Daniel Serra, 127

3º - Rubens Barrichello, 102

4º - Bruno Baptista, 84

5º - Gaetano di Mauro, 82

6º - Thiago Camilo, 78

7º - Ricardo Maurício, 74

8º - Ricardo Zonta, 67

9º - Guilherme Salas, 66

10º - Cesar Ramos, 65

