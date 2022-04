Stock Car: Casagrande defende liderança em pista inédita

Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Stock Car e líder da temporada 2022, Gabriel Casagrande defende a primeira colocação do campeonato neste final de semana no inédito circuito montado dentro do complexo do Aeroporto RioGaleão. Mesmo seguindo com os 30 kg de lastro no seu Chevrolet Cruze, da equipe AMattheis Vogel, Casagrande está bastante animado para competir em um traçado que é novidade para todos os pilotos.

“A expectativa é das melhores para essa corrida inédita. Teremos muitas variáveis que podem influenciar no resultado, ainda mais que é uma pista nova para todo mundo. Espero que a equipe continue trabalhando bem como tem feito nas outras etapas e que possamos manter a liderança”, disse Casagrande, que soma 63 pontos na tabela.

Campeão da Stock Car com apenas 26 anos em 2021, Casagrande nunca competiu no Rio de Janeiro e admite ter uma grande expectativa para acelerar pela primeira vez no estado em que fica a sede da equipe AMattheis Vogel, time situado em Petrópolis. O circuito no Aeroporto Galeão marca o retorno da categoria ao Rio após 10 anos.

“Eu não tive chance de correr em Jacarepaguá. Quando eu comecei a competir o autódromo já não existia mais, mas eu escuto muitas histórias e vi muitas corridas no Rio de Janeiro pela internet. É uma pena não termos uma pista fixa no Rio de Janeiro, por isso que é uma grande iniciativa da Stock Car de trazer a categoria de volta para o Rio.

“A solução encontrada foi no aeroporto e com certeza será um evento muito bacana. Ele traz muitas novidades e mostra a força da categoria. As corridas com certeza serão bastante disputadas e espero marcar meu nome na volta da Stock Car ao Rio de Janeiro”, completa Casagrande.

Os treinos para o GP Galeão da Stock Car serão iniciados neste sábado (9), com duas atividades livres e a classificação. As provas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h20, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.