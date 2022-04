Stock Car: Hot Car anuncia retorno de Tuca Antoniazi

Carregar reprodutor de áudio

Quase dez anos depois da última corrida de Stock Car no Rio de Janeiro, os motores voltarão a roncar na Cidade Maravilhosa em 2022. Nos dias 9 e 10 de abril o Aeroporto do Galeão vai receber os carros da principal categoria do automobilismo nacional.

A Hot Car Competições vai alinhar seus dois carros para o GP Galeão com Felipe Lapenna a bordo do Chevrolet Cruze #110, enquanto Tuca Antoniazi retorna ao time no comando do #54.

Para Babi Rodrigues, chefe da equipe, a volta ao Rio de Janeiro será o tipo de desafio que a Hot Car gosta de encarar: “Essa terceira etapa no Galeão será um grande desafio para equipes e pilotos. Ninguém tem dados prévios e nunca fizemos uma competição neste tipo de piso, que é o concreto de aviação. Teremos apenas dois treinos de 30 minutos antes da classificação no sábado, é um curto período para entender o comportamento do carro e os pilotos se acostumarem”, disse Babi Rodrigues.

Para Lapenna, o Rio de Janeiro pode ser a pista da “volta por cima” após os resultados de Goiânia: “A expectativa para o Rio é muito boa, a gente vem numa boa evolução e Goiânia foi uma situação atípica. Acredito que nessa pista do Rio de Janeiro, que é nova para todo mundo, pode ser que o nosso carro funcione muito mais. Eu gosto de pistas e desafios novos. Vamos com tudo para fazer um excelente trabalho no fim de semana”, disse o piloto do carro #110

A etapa do Galeão é a terceira das 12 etapas previstas para o calendário da Stock Car Pro Series. O evento faz parte das comemorações de 70 anos do Aeroporto Internacional Tom Jobim.

No detalhe: o que de fato muda no Circuito de Albert Park em Melbourne?

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: