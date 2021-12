Logo após a primeira corrida, vencida por Thiago Camilo, a Stock Car Pro Series realizou a segunda e última prova da temporada em Interlagos. A prova coroou Gabriel Casagrande como o grande campeão de 2021 ao terminar na terceira posição, enquanto Ricardo Maurício ficou com a vitória, tendo Ricardo Zonta em segundo.

Completaram o top 10: Daniel Serra, Marcos Gomes, Átila Abreu, Allam Khodair, Matías Rossi, Guilherme Salas e Felipe Lapenna.

Na primeira corrida, Thiago Camilo venceu com Daniel Serra em segundo, enquanto Gabriel Casagrande foi o terceiro. Com isso, a decisão ficou para a derradeira prova da temporada. Casagrande ainda tinha uma vantagem de 23 pontos com 24 ainda em jogo para a segunda corrida.

Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados para a formação do grid na segunda corrida, Galid Osman ficou com a pole, tendo ao seu lado Cacá Bueno. Casagrande saiu da oitava posição, com Serra em nono e Camilo em décimo.

Para Serra, a matemática não era das mais simples: tinha que vencer e torcer para Casagrande fazer no máximo um ponto, terminando no máximo em 20º.

Na largada, Galid saiu bem e escapou na frente, enquanto Casagrande conseguiu se manter tranquilamente na pista e Serra despencou na classificação ao escapar. Mas a bandeira verde durou pouco. Vários incidentes ainda na primeira volta, envolvendo Barrichello, Baptista, Navarro, Campos e Suzuki forçaram a entrada do safety car.

E o caso de Suzuki ainda protagonizou uma cena inusitada. Já fora do carro, que estava pegando fogo, seu Corolla começou a andar sozinho, voltando à pista. Um dos comissários foi obrigado a correr para tentar impedir que o carro entrasse novamente no traçado.

No momento da relargada, a classificação era Galid, Cacá, Ricardinho, Gomes e Rossi, enquanto Casagrande era o 7º e Serra o 14º.

Galid saiu bem, mas passou a ser pressionado por Cacá, que trazia Ricardinho em sua cola, enquanto Camilo parecia ter problemas com o carro. No setor intermediário, mais problemas na frente. Galid e Cacá disputavam duramente a ponta, mas ambos acabaram rodando. Por sorte, o resto do grid evitou colisões. Nisso, Casagrande subiu para 3º e Serra para 6º.

Com isso, Maurício assumiu a liderança, tendo Gomes em segundo, Casagrande em terceiro, Khodair em quarto e Rossi em quinto, logo à frente de Serra.

A janela de boxes foi aberta com 16 minutos para o fim da corrida. Após o final das paradas, a seis minutos do fim, Ricardinho se manteve na ponta com uma larga vantagem, de 6s para Zonta, enquanto Casagrande era terceiro, com Gomes em quarto e Khodair em quinto, deixando Serra em sexto.

Ricardinho Maurício controlou até o fim para garantir a vitória da derradeira corrida da temporada 2021, tendo no pódio Ricardo Zonta com a segunda colocação e, fechando, em terceiro, o mais novo campeão da Stock Car Pro Series: Gabriel Casagrande. Ao terminar à frente de Daniel Serra, o paranaense encerrou a disputa para conquistar seu primeiro título.

Confira o resultado final da corrida 2 da Stock Car em Interlagos:

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Líder 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:42.369 - 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:42.227 3.461 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:41.753 4.286 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:42.205 8.509 5 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:42.483 8.968 6 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:42.664 11.813 7 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:42.280 12.643 8 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:42.641 15.051 9 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:42.509 15.965 10 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:42.685 16.083 11 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:42.616 17.348 12 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 1:43.067 20.905 13 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:42.557 22.097 14 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:42.621 25.828 15 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:42.503 27.569 16 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:42.841 27.789 17 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:43.212 34.352 18 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:42.243 35.251 19 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:43.490 40.234 20 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:43.440 41.266 21 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:43.307 55.903 22 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:41.818 1 Lp. 23 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:45.749 2 Lp. 24 116 Marcelo Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:45.636 9 Lp. 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:48.679 12 Lp. 26 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:47.652 12 Lp. 27 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 2:34.038 13 Lp. 28 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 2:56.714 14 Lp. 29 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla - - 30 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla - - 31 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla - - 32 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze - -

Gabriel Casagrande Photo by: Duda Bairros

Veja como foi a Stock Car Pro Series em Interlagos:

