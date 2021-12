Thiago Camilo, já sem chances de título, foi o vencedor da primeira corrida da rodada dupla da etapa de Interlagos da Stock Car. O piloto da Ipiranga Racing superou o pole, Gabriel Casagrande, logo no início e dominou as ações.

Daniel Serra foi o segundo colocado, com Casagrande fechando o pódio. A diferença entre os dois foi para 23 pontos, com uma corrida ainda a cumprir. Serra terá que vencer e torcer que seu rival não pontue.

A Corrida

Na largada, Camilo superou Casagrande pela liderança, com Serra na terceira colocação, com os três que chegaram com chances no comando da corrida.

Se o início foi limpo, na terceira volta Denis Navarro rodou no S do Senna e se complicou. No giro seguinte, no mesmo lugar, Beto Monteiro e Marcelo Hahn se encontraram. O piloto da Crown até tentou retornar, mas ficou parado na reta oposta, trazendo o safety car.

A relargada aconteceu com 20 minutos para o final, com Camilo permanecendo na frente, seguido de Casagrande e Serra. Felipe Lapenna, que era o quarto colocado, apareceu sem ritmo e perdeu posições.

Na sétima volta, começaram as primeiras paradas, com Casagrande e Serra sendo os primeiros a realizarem seus pits stops. O tricampeão da Stock saiu à frente do atual líder.

Camilo fez sua parada na volta seguinte. O piloto da Ipiranga Racing se manteve à frente dos dois postulantes ao título, mas com Serra à frente.

Enquanto isso, Navarro rodava novamente no S do Senna.

No final do ciclo, foi anunciado que Gaetano di Mauro e Guilherme Salas foram excluídos por não respeitarem a janela de paradas.

Nas voltas finais, Camilo recebeu a pressão de Serra para a liderança, mas sem resultado prático. Camilo venceu e trouxe Serra e Casagrande para o pódio.

Resultados

Pos. No. Piloto Equipe 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport 4 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 5 18 Allam Khodair Blau Motorsport 6 117 Matias Rossi Full Time Sports 7 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 9 0 Cacá Bueno Crown Racing 10 28 Galid Osman Shell V-Power 11 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport 12 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 13 51 Átila Abreu Shell V-Power 14 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 15 43 Pedro Cardoso KTF Racing 16 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 17 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II 19 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 20 70 Diego Nunes Blau Motorsport 21 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 22 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 23 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 24 12 Lucas Foresti KTF Sports 25 48 Tony Kanaan Full Time Bassani 26 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 27 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ 28 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 29 116 Marcelo Hahn Blau Motorsport II 30 88 Beto Monteiro Crown Racing 31 85 Guilherme Salas KTF Sports 32 11 Gaetano di Mauro KTF Racing

