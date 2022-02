Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series começou 2022 no mesmo ritmo que terminou 2021. Gabriel Casagrande lidera a tabela de pontos após a primeira etapa do campeonato, com Daniel Serra como seu maior perseguidor.

A Corrida de Duplas abriu a temporada, com o piloto paranaense conseguindo triunfar na bateria dos titulares. Com a quarta colocação de Gabriel Robe, seu parceiro, ele saiu de São Paulo na frente.

Veja a tabela (top-10)

Pos. Piloto Pontos 1 Gabriel Casagrande 41 2 Daniel Serra 32 3 Thiago Camilo 31 4 Galid Osman 25 5 Ricardo Zonta 23 6 Allam Khodair 22 7 Rafael Suzuki 19 8 Marcos Gomes 19 9 Julio Campos 18 10 Gaetano di Mauro 15

Veja como foi

