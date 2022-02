Carregar reprodutor de áudio

Uma das melhores histórias dos últimos tempos do automobilismo mundial não terminou com final feliz na Corrida de Duplas, etapa de abertura da temporada 2022 da Stock Car, disputada neste domingo, em Interlagos.

Felipe Massa largou em oitavo, brigou a corrida inteira para se manter no top 10 e entregar o carro para Timo Glock em uma boa posição para a segunda corrida. Quase conseguiu. Quando estava em décimo, posição que colocaria Glock largando em primeiro lugar na corrida 2, um problema no semieixo tirou Massa da prova faltando menos de dois minutos para o cronômetro zerar.

"Quebrou o semieixo, eu não tinha como continuar, porque não entrava nenhuma marcha. Ainda tentei levar o carro para o box para que o Timo tivesse alguma chance de correr, mas não consegui. Saio triste por não conseguirmos concluir as duas corridas, mas feliz por ter recebido o Timo aqui na equipe, até pelo lado humano de toda a história", declarou o piloto da equipe Lubrax | Podium Stock Car team.

No box da equipe, Glock viu pela TV o companheiro lento na pista e, incrédulo, botou as mãos na cabeça e soltou um espontâneo "What?!". "Uma pena. Não há muito o que dizer, além de agradecer o convite do Felipe. O fim de semana vinha sendo muito bom, me adaptei bem ao carro, mas as coisas podem mudar de uma hora para outra numa corrida. O automobilismo é assim. Espero voltar outras vezes à Stock Car", disse Glock, que gostou da experiência na maior categoria do Brasil.

