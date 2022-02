Carregar reprodutor de áudio

O ano de 2022 começou da mesma maneira que terminou 2021 na Stock Car Pro Series. Gabriel Casagrande conquistou a pole position para a Corrida de Duplas, etapa que inaugura a temporada 2022. O paranaense – que terá Gabriel Robe como parceiro – superou Felipe Lapenna no Q3 e saiu com a quinta pole na carreira.

Após o feito, ele comentou se o clima em Interlagos fazia parecer com que 2021 não tivesse acabado.

“Com certeza, não deu nem para curtir (o título) direito”, brincou Casagrande. “Precisamos de um tempinho para se preparar, não é em uma semana que se faz isso, logo depois do réveillon voltamos à rotina de treinos, de uma alimentação e tudo mais. Confesso que se eu ganhar esse ano, vai dar para aproveitar bastante, com o campeonato terminando em novembro.”

Mas manteve os pés no chão, mesmo com os bons resultados: “Mas antes disso, tem um ano inteiro para trabalhar, eu estou muito contente pelo que aconteceu hoje, por ter começado o ano da melhor forma possível, com mais uma pole em Interlagos, a terceira consecutiva aqui, então só prova que o carro está extremamente acertado, muito condizente com a minha forma de guiar.”

“Espero que seja apenas o início de um excelente ano para poder comemorar um pouquinho mais no final de 2022.”

