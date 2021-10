A Eurofarma-RC anunciou que permanecerá na Stock Car Pro Series para a temporada 2022. Com impressionantes 17 anos de parceria, a RC Competições do lendário chefe de equipe Rosinei Campos e a patrocinadora Eurofarma, seguem para o décimo oitavo ano juntos.

Os números impressionam e justificam o casamento mais duradouro da história da categoria. O time acumula oito títulos por piloto (2006 e 2007 com Cacá Bueno, 2010 com Max Wilson, 2013 e 2020 com Ricardo Maurício e 2017, 2018 e 2019 com Daniel Serra), oito anos como melhor equipe e agora, chega à reta final de 2021 com Serra e Maurício com chances de conquistarem o tetra. A dupla também segue na condução dos bólidos amarelo e azul.

"Para mim é uma honra poder seguir com um patrocinador tão ético e comprometido, só posso agradecer dar o melhor do que temos", disse Rosinei.

Ricardinho, o piloto com mais vitórias na atual temporada completa 14 anos na Eurofarma-RC e se consagra como o nome com maior permanência na mesma equipe em toda a história da competição.

"Estou muito feliz em renovar com a equipe e me manter competitivo aos 42 anos", comentou ele. "Há uma sintonia, uma dedicação que é visível em cada um, e isso é altamente motivador. Eu corro por mim, pela minha família e por cada membro da equipe."

Os dois pilotos também assinam outro feito na temporada atual, estão no topo da lista das voltas mais rápidas nos circuitos por onde a categoria passou até agora. Mauricio foi o piloto mais rápido em quatro provas e Daniel Serra, em três.

"Essa equipe é impressionante, estamos sempre em busca da melhor versão de nós mesmos, o tempo todo, em cada detalhe, e por isso, fico feliz em saber que continuo fazendo parte de tudo isso", disse Serra. "Estou exatamente na equipe em que eu gostaria de estar, só posso agradecer."

O que as estatísticas mostram é o resultado de um trabalho coeso, organizado ao longo de décadas tanto na pista, quanto fora, na oficina. Além dos pilotos, a Eurofarma-RC faz questão de valorizar e preservar toda a equipe de trabalho. Cerca de 70% dos mecânicos e abastecedores estão desde a sua estreia, em 2005.

"O resultado é uma construção. Por isso, quanto mais integrada for a equipe, melhores são os resultados. Não trabalho com robôs, trabalhamos com pessoas, que choram e se emocionam como se ainda fosse a primeira vez numa pista, isso é muito importante para nós", reiterou Rosinei.

Após o anúncio da renovação, a equipe se volta para a reta final da temporada 2021. Faltando apenas duas rodadas para a grande final, o resultado continua em aberto. Dentro da Eurofarma-RC, Daniel e Maurício têm o mesmo objetivo, conquistar o tetra. Esse ano, os pilotos ainda contam com o descarte dos quatro piores resultados da temporada, o que muda a ordem na tabela de classificação.

Ainda restam as etapas Santa Cruz do Sul em 21 de novembro e a grande final, inicialmente marcada para Brasília, mas ainda indefinido, no dia 12 de dezembro.

Se o relógio não marca o tempo passando mais depressa, ao menos essa é a sensação para Rosinei Campos, que comemora a renovação e se assusta com a rapidez com que se passaram os anos: "É incrível ver como passa rápido, já estamos falando em 18 anos de parceria e o final de mais uma temporada, por isso, valorizamos tanto cada dia, cada etapa, cada vitória. Essa parceria tão longa nos enche de orgulho e gratidão."

"A Stock Car está completamente alinhada com nosso DNA e todos que compõem esse grupo dividem os mesmos valores que são importantes para empresa, como comprometimento, dedicação e espirito de equipe", comentou Janaina Procopio, gerente de responsabilidade corporativa e eventos. "Nos orgulhamos muito de nossas conquistas, por isso, vamos em frente para mais uma temporada."

F1 2021: VERSTAPPEN TIRA POLE DE HAMILTON E LARGA EM PRIMEIRO NOS ESTADOS UNIDOS; assista debate | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #140 – Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: