Stock Car: Casagrande domina corrida 2 e vence em Curitiba

Gabriel Casagrande coqnuistou a vitória da corrida 2 da nona etapa do campeonato de 2020 da Stock Car neste domingo, em Curitiba. Por ter sido o 10º colocado na primeira prova, ele foi o pole position e dominou do início ao fim, perdendo o comando apenas durante o período de paradas.

Nelsinho Piquet contou com uma boa tática e ficou com o segundo lugar, seguido de Daniel Serra, que travou bela disputa com Rubens Barrichello nos giros finais.

Thiago Camilo, que venceu as outras duas provas do fim de semana, foi apenas o sétimo colocado.

A Corrida

Antes da largada, foram anunciados os vencedores do FanPush: Rubens Barrichello, Lucas Foresti, Nelsinho Piquet, Cesar Ramos, Matías Rossi e Cacá Bueno.

Gabriel Casagrande era o pole, tendo Allam Khodair ao seu lado. O piloto da R. Mattheis conseguiu se manter à frente na largada e via uma bela disputa entre Khodair e Ricardo Mauricio. Mas na volta seguinte, Julio Campos também aparecia, trocando pushes com os pilotos da Eurofarma.

Na quarta volta, Gaetano di Mauro rodou e foi parar na caixa de areia.

Por ter cortado caminho logo após a largada, Khodair foi punido em 5 segundos quando parasse nos pits.

Campos, Barrichello e Zonta travavam grandes disputas pela 5ª posição, com os três pilotos utilizando os botões de ultrapassagem que tinham.

Casagrande foi para os pits assim que a janela foi aberta, tendo também a companhia de Maurício.

Na volta seguinte, os outros ponteiros também entraram, além de Khodair, que tinha que pagar sua punição.

Khodair foi atingido por Felipe Lapenna e saiu da pista, mas sem a necessidade de acionamento do safety car.

Após o ciclo de paradas, Casagrande era o líder, seguido de Serra, Piquet, Barrichello e Maurício, sendo que o líder tinha mais de três segundos de vantagem sobre o segundo colocado.

Piquet utilizou bem o push e superou o tricampeão da Stock faltando pouco mais de cinco minutos para o final.

Nelsinho começou a se aproximar de Casagrande, mas sem sucesso, enquanto Barrichello e Serra travavam grande duelo pelo último lugar no pódio, com vantagem para o representante da Eurofarma.

Mesmo com a diminuição de vantagem, Casagrande cruzou em primeiro, seguido de Piquet e Serra.

A Stock Car volta no fim de semana de 21 e 22 de novembro, em Goiânia.

Resultados

Posição No. Piloto Equipe Carro 1 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 2 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 4 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 5 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 6 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 7 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 8 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 9 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 10 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 11 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 13 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 14 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 15 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 16 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 18 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 19 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 20 2 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 21 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 22 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 23 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 24 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 25 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze

