Stock Car: Camilo supera Salas e vence em Curitiba após grande disputa

Thiago Camilo está impossível em Curitiba. Mesmo com lastro de 25 kg por ser o segundo colocado no campeonato, ele conquistou sua terceira vitória do ano, após grande pega com Guilherme Salas, que tentava triunfar pela primeira vez na Stock Car.

A manobra decisiva aconteceu na penúltima volta, após uso do botão de ultrapassagem. Denis Navarro foi o terceiro colocado.

A Corrida

A largada da corrida 1 da etapa de Curitiba deste domingo foi limpa, Thiago Camilo conseguiu manter a liderança, seguido de Bruno Baptista e Guilherme Salas em terceiro.

Rubens Barrichello, que começou em sexto, brigava pelas primeiras posições, chegando à quarta colocação.

Na abertura da sétima volta, Salas manobrou sobre Baptista, mas exagerou, saindo da pista na curva 1, perdendo o trabalho que tinha feito.

Ao mesmo tempo, Marcos Gomes tentou superar Gabriel Casagrande também na curva 1, mas acabou saindo da pista e voltou em seguida.

Os líderes não optaram de entrar nos pits logo de cara quando a janela se abriu. Baptista e Barrichello foram os primeiros na abertura da 12ª volta. Camilo entrou no giro seguinte.

Salas fez seu pit stop na volta depois e saiu à frente de Baptista e Camilo, assumindo a liderança da corrida.

Restando pouco mais de seis minutos, Baptista saiu da pista com problemas e abandonava a prova.

Após ter mais de um segundo de diferença sobre Camilo, Salas via o carro #21 crescer no espelho retrovisor nos minutos finais.

Na penúltima volta, Camilo manobrou sobre Salas na reta principal, utilizando o botão de ultrapassagem. No giro seguinte, o piloto da KTF tentou dar o troco, mas não conseguiu.

Camilo conseguiu administrar a situação e chegou em primeiro. Denis Navarro foi o terceiro, seguido de Daniel Serra, Barrichello e Ricardo Zonta.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe Carro 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 2 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 3 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 5 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 7 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 9 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 10 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 12 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 13 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 14 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 15 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 16 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 17 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 18 2 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 19 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 20 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 21 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 22 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 23 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 24 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 25 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla

