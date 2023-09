Um treino decidido no detalhe: num final de semana marcado pelo equilíbrio e proximidade entre os carros, os ponteiros foram divididos por muito pouco no Velopark. Dessa forma, com uma volta perfeita no Q3, Gabriel Casagrande superou seus rivais e vai largar na frente em Nova Santa Rita, Grande Porto Alegre, na corrida 1 deste domingo. Ele larga à frente do gaúcho Cesar Ramos, seu rival pelo título da Stock Car Pro Series.

Q1 é marcado por equilíbrio entre os carros nos dois grupos

A primeira parte do treino classificatório seguiu à risca todo o roteiro das atividades do final de semana no traçado do Rio Grande do Sul, com muito equilíbrio entre os pilotos. Foi mais uma vez o que ficou constatado no primeiro grupo de quinze carros que entraram na pista na busca pelo melhor tempo, com Átila Abreu cravando o melhor tempo com 56s343, apenas 0s055 a frente de Lucas Foresti, em segundo. Digo Baptista foi terceiro.

Na sequência da classificação, mais quinze carros foram em busca de seus tempos de volta, com destaque para Ramos, que dominou o segundo grupo com o tempo de 56s199, ficando à frente de Felipe Fraga, em segundo, com Casagrande fechando o top 3.

Q2 apertado elimina líder Daniel Serra da disputa pela pole position

A segunda parte do treino reuniu os quinze melhores piloto da primeira parte do quali. Mais uma vez, os tempos de volta ficaram muito próximos, com a diferença de tempo entre os seis primeiros em menos de 1 décimo.

Assim, destaque para Ramos, que durante boa parte da segunda parte do treino liderou a atividade. Mas, com tudo decidido nos segundo finais, melhor para Abreu, que ficou com a primeira posição, seguido por Casagrande a 0s003. Completando o top 6 que avança ao Q3, Ramos, Guilherme Salas, Digo Baptista e Fraga.

Q3 é decidido nos minutos iniciais após volta voadora de Gabriel Casagrande

A última parte do treino classificatório começou com os pilotos arriscando tudo logo nos primeiros minutos. Na primeira volta, melhor para Fraga, que cravou o tempo de 56s534, tempo que foi superado por Casagrande na volta seguinte. com a marca de 56s319.

A partir disso, os minutos finais do Q3 foram marcados pela emoção, com os pilotos arriscando tudo em busca da pole. Sem conseguir melhorar os tempos de volta, melhor para Casagrande, que vai largar na frente na corrida 1 do Velopark. Digo Baptista toma punição de três posições por exceder o limite de velocidade no pitlane, de modo que inicia a prova inaugural deste fim de semana da oitava colocação.

Agora os carros da Stock Car retornam à pista neste domingo (17) para corrida 1 no traçado de 2.278 km do Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, e que é hoje o mais curto da atual temporada. As provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

Pos. Carro Piloto Equipe Tempo Gap 1 83 Gabriel CASAGRANDE A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 56.319 2 30 Cesar RAMOS IPIRANGA RACING TOYOTA 56.384 +0.065 3 85 Guilherme SALAS KTF RACING CHEVROLET 56.490 +0.171 4 88 Felipe FRAGA BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 56.528 +0.209 5 51 Átila ABREU POLE MOTORSPORT CHEVROLET 56.634 +0.315 6 44 Bruno BAPTISTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 56.421 +0.102 7 101 Gianluca PETECOF FULL TIME SPORTS TOYOTA 56.438 +0.119 8 3 Digo BAPTISTA KTF SPORTS CHEVROLET 56.588 +0.269 9 12 Lucas FORESTI A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 56.469 +0.150 10 16 Thiago CAMILO IPIRANGA RACING TOYOTA 56.503 +0.184 11 18 Allam KHODAIR BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 56.518 +0.199 12 90 Ricardo MAURÍCIO EUROFARMA-RC CHEVROLET 56.536 +0.217 13 29 Daniel SERRA EUROFARMA-RC CHEVROLET 56.536 +0.217 14 121 Felipe BAPTISTA KTF RACING CHEVROLET 56.561 +0.242 15 8 Rafael SUZUKI POLE MOTORSPORT CHEVROLET 56.586 +0.267 16 0 Cacá BUENO KTF SPORTS CHEVROLET 56.547 +0.228 17 111 Rubens BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA 56.549 +0.230 18 10 Ricardo ZONTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 56.571 +0.252 19 91 Eduardo BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA 56.611 +0.292 20 80 Marcos GOMES CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 56.653 +0.334 21 5 Denis NAVARRO CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 56.673 +0.354 22 4 Julio CAMPOS LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET 56.692 +0.373 23 11 Gaetano di MAURO HOTCAR CHEVROLET 56.765 +0.446 24 73 Sergio JIMENEZ SCUDERIA CJ TOYOTA 56.796 +0.477 25 28 Enzo ELIAS CROWN RACING TOYOTA 56.921 +0.602 26 6 Tony KANAAN TEXACO RACING TOYOTA 56.922 +0.603 27 19 Felipe MASSA LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET 56.960 +0.641 28 33 Nelsinho PIQUET CROWN RACING TOYOTA 57.012 +0.693 29 95 Lucas KOHL HOTCAR CHEVROLET 57.124 +0;805

