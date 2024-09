Após um sábado difícil na corrida sprint, o domingo foi de recuperação para Felipe Massa. Na luta pelo título da temporada 2024 da Stock Car, o piloto da TMG Racing, comemorou o segundo lugar na corrida principal neste domingo no Velopark, em Nova Santa Rita, depois de um início difícil.

“Foi uma corrida difícil, até no começo da prova, até eu mesmo acabei vacilando um pouco na primeira volta. Eu não vi o Felipe mergulhando ali por dentro, e acabei tirando um pouco o pé para não bater e ele acabou me ultrapassando. E depois eu tive um outro problema porque eu fui jogado pra fora na última curva e perdi mais posições com isso, então o meu começo da corrida não foi muito bom.”

O incidente nas primeiras voltas, obrigou o agora vice-líder do campeonato a fazer uma corrida para salvar pontos. Com uma estratégia em que optou por se manter o maior tempo possível antes da parada nos boxes, Massa considerou esse tempo como fator chave para recuperação na prova.

“Aí as coisas mudaram, a hora que eu tive pista limpa a gente resolveu ficar (na pista). Era sem dúvida o carro mais rápido para poder recuperar o tempo perdido e a gente recuperou melhor do que eu imaginava. Voltei em terceiro depois da parada.”

Felipe ainda lamentou a quebra do companheiro de equipe, Rafael Suzuki, que o fez herdar a segunda posição na corrida.

“A gente a teve a ‘sorte’ pelo problema que o Rafa teve, e lógico, fiquei muito chateado por ele, porque a gente sabe o quanto isso dói para qualquer piloto. Mas a gente agarrou e abraçou o segundo lugar aqui, da forma como a gente começou, foi um resultado maravilhoso pra mim” disse.

A sequencia da temporada projeta uma disputa intensa entre Massa e Felipe Baptista na luta pelo título de 2024. Pensando nas dificuldades que deve enfrentar até o final do ano, o piloto da TMG Racing sabe que terá uma dura batalha até Interlagos em dezembro.

“A gente sabe que cada final de semana é decisivo e difícil. Até pelo o que o Felipe (Baptista) tá andando esse ano, a velocidade e agressividade que ele tem. É possível (o título), logicamente não vai ser fácil, mas temos que manter esse lado constante a cada corrida.”

Projetando uma reta final de temporada equilibrada, numa disputa ponto a ponto, Massa já mira a próxima etapa, que será em solo argentino no mês de outubro e aproveitou para pregar respeito e rasgou elogios a Baptista.

“Vai ser muito disputado, um campeonato agressivo por um lado. Tenho grande respeito por ele, e pela velocidade que ele tem. Um piloto jovem e talentoso como ele é, e merece um grande futuro no automobilismo.

Mas eu vou lutar até o final, não vou deixar a peteca cair e a minha equipe merece também, pelo trabalho que vem fazendo. A gente sabe que potencial para isso a gente tem", concluiu.