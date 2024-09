O domingo reservou uma corrida intensa em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Fechando um final de semana perfeito no Autódromo do Velopark, Felipe Baptista, da Texaco Racing aproveitou a quebra de Rafael Suzuki e foi o grande vencedor da corrida principal da Stock Car, seguido por Felipe Massa da TMG Racing e seu irmão Vitor Baptista completou o pódio.

A Corrida

Com o grid formado pelo classificatório realizado no último sábado (7), Rafael Suzuki liderou o pelotão, seguido por Enzo Elias e Felipe Fraga em terceiro. Logo na primeira volta Suzuki conseguiu escapar de Elias, que foi superado por Felipe Fraga e manteve assim a ponta da corrida. No final do pelotão de carros um incidente envolvendo Daniel Serra, tirou as chances do piloto da Eurofarma RC de escalar o pelotão.



Na terceira volta, com pouco mais de 1s de vantagem para Fraga, Rafael Suzuki se distanciava dos demais carros. Na mesma volta, o líder do campeonato Felipe Baptista, surpreendeu Fraga e Elias e com uma boa manobra sobre os rivais assumiu a segunda posição.

A bateria de pit stops foi inaugurada na sétima volta da corrida com Atila Abreu sendo o primeiro a entrar nos boxes. Entre os líderes da prova, Enzo Elias foi o primeiro a fazer a troca de pneus e reabastecimento. Na frente, Rafael Suzuki já abria quase 2.2s de vantagem para Felipe Baptista.

Na 14ª volta, Suzuki manteve 2.3s de vantagem para Baptista, com Dudu Barrichello na terceira posição. Completando o top 5, Felipe Fraga e Rubens Barrichello. Na 18ª volta a direção de prova anunciou uma punição de 5s para Dudu Barrichello após incidente com Felipe Massa, logo na largada, a ser cumprida na parada de boxes.

Na 19ª volta, Felipe Fraga foi mais um dos ponteiros a fazer sua parada nos boxes. Na sequencia, Dudu Barrichello também entrou nos pits e cumpriu a punição imposta. Na volta seguinte foi a vez de Rubens Barrichello fazer a troca de pneus. A essa altura da prova apenas Rafael Suzuki, Felipe Baptista, Felipe Massa, Allam Khodair e Lucas Kohl ainda não haviam entrado nos boxes.

Ao entrar na 24ª volta, o vice-líder da prova, Felipe Baptista realizou a parada obrigatória nos boxes. Neste momento, apenas Suzuki, Massa e Kohl não haviam entrado nos pits. Na 26ª volta, Felipe Massa foi o antepenúltimo a ir aos boxes.

Faltando pouco mais de 23 minutos para final da prova, o líder Rafael Suzuki fez a sua parada nos boxes. Com quase uma volta de vantagem para Lucas Kohl, o piloto da equipe TMG Racing voltou a pista ainda na liderança da prova, com Felipe Baptista em segundo e Felipe Massa em terceiro.



Até então dominante na prova, a vinte minutos do final, Rafael Suzuki de forma inesperada, ficou lento na pista e foi superado com facilidade por Felipe Baptista, que assumiu a liderança da corrida. Na sequencia, Suzuki foi superado pelos demais carros e despencou para a 21ª posição.



Na 32ª volta Baptista levava mais de 3.2s de vantagem para Massa. Na terceira posição, Vitor Baptista que acertou na estratégia, saindo da oitava para zona de pódio, iniciava uma tentativa aproximação para cima de Massa.



Após um início de prova dominante, na 33ª volta, Rafael Suzuki abandona a prova com problemas no câmbio. Faltando pouco mais de cinco minutos para o final da prova, Felipe Baptista levava mais de 3s de vantagem para Massa, que seguia pressionado por Vitor Baptista.

No minuto final de prova, após uma disputa intensa pela sexta posição, Rubens Barrichello ficou lento pela pista e saiu da disputa.



Nisso, sem ser ameaçado pelos rivais e com mais de 3s de vantagem, Felipe Baptista venceu a corrida principal da Stock Car no Autódromo do Velopark, com Felipe Massa em segundo e Vitor Baptista completando o pódio.



A Stock Car retorna a pista agora no próximo dia 6 de outubro, na prova que será realizada em Buenos Aires, Argentina.

Resultado final

1 - Felipe Baptista

2 - Felipe Massa

3 - Vitor Baptista

4 - Gianluca Petecof

5 - Julio Campos

6 - Felipe Fraga

7 - Eduardo Barrichello

8 - Bruno Baptista

9 - Átila Abreu

10 - Daniel Serra

11 - Allam Khodair

12 - Thiago Camilo

13 - Arthur Leist

14 - Gabriel Casagrande

15 - Cacá Bueno

16 - Nelson Piquet Jr

17 - Guilherme Salas

18 - Ricardo Maurício

19 - Gaetano Di Mauro

20 - Zezinho Muggiati

21 - Lucas Foresti

22 - Lucas Kohl

23 - Rubens Barrichello

24 - César Ramos

25 - Enzo Elias

DNF - Rafael Suzuki

DNF - Ricardo Zonta

