Nenhum outro piloto deixou o Autódromo do Velopark em Nova Santa Rita mais satisfeito que Felipe Baptista neste final de semana. O jovem piloto da Texaco Racing subiu ao pódio tanto na corrida sprint de sábado, e venceu a corrida principal no domingo, assumindo assim a liderança do campeonato, passando agora ser o principal candidato ao título da temporada de 2024 da Stock Car.

Com duas corridas perfeitas, Baptista comemorou muito a vitória na corrida principal, após herdar a primeira posição depois de um problema no câmbio do carro de Rafael Suzuki, que tirou as chances de vitória do piloto da TMG Racing. Nisso, sem ser ameaçado pelos rivais, e com uma vantagem de 3s para Felipe Massa, Baptista cruzou a linha de chegada absoluto depois de um dia perfeito.

No pódio, o jovem comemorou o final de semana perfeito em conjunto com a equipe, e sonha com repetir feito na etapa da Argentina em outubro.

“Foi um final de semana incrível pra mim e todo o time, um P2 no sábado e uma vitória hoje (domingo). Realmente foi tudo perfeito, mesmo com a inversão de grid, sem ter a diferença de gasolina, acaba ficando difícil fazer um resultado como esse. Mas estou feliz demais por tudo o que conquistamos nesses dias aqui no sul, e agora vamos pra Argentina tentar buscar outro final de semana como esse” disse Baptista.

