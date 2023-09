Stock Car: pole no Velopark, Casagrande projeta corrida difícil

Pole position deste sábado, Gabriel Casagrande celebrou a volta que garantiu a primeira posição para corrida 1 do próximo domingo (17), na etapa do Velopark, em Nova Santa Rita, grande Porto Alegre.

Cauteloso, o vice-líder do campeonato e campeão de 2021 da Stock Car Pro Series afirma que fará de tudo para converter a pole position em vitória, e assim sair do Rio Grande do Sul na liderança da temporada.

“Estou muito animado, muito empolgado e ansioso para largar logo, acho que a gente fez um excelente trabalho nos treinos e na classificação. Ter repetido a pole position do ano passado, mesmo com o lastro de sucesso, só mostra que a nossa equipe está muito bem", afirmou.

"Reconstruir o carro depois do susto em Goiânia, chegando com treinos muito bons e um sábado que veio para coroar todo esse trabalho... Tomara que a gente consiga confirmar essa primeira colocação para marcar o máximo número de pontos no domingo também”, seguiu Gabriel.

Contando um bom retrospecto no traçado gaúcho, Casagrande se sente em casa no Rio Grande do Sul, mas é cauteloso ao projetar as duas corridas do domingo. “Eu acho que a primeira corrida vale muito, a diferença de pontuação é muito grande, então a gente vai tentar buscar a vitória", disse.

"Claro que, se por acaso eu ver que eu vou acabar muito com o carro buscando essa vitória, talvez compense abastecer o carro e pensar na corrida dois, mas isso é na hora que a gente tem que decidir e depende do que vai acontecer na largada. Mas o plano é contornar a primeira curva em primeiro e assim a gente vai com esse plano A... Se acontecer alguma coisa de errado, aí a gente pensa em outra coisa”, completou o piloto do Paraná.

O vice-líder da temporada retorna à pista neste domingo (17) para corrida 1 no traçado de 2.278 km do Velopark, que é hoje o circuito mais curto do calendário. As provas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com via Motorsport.tv.

SAINZ SUPERA RUSSELL e é POLE em Singapura! Verstappen e só 11º, com Pérez em 13º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

.