Stock Car: Casagrande volta ao palco de título em busca de pontos

Gabriel Casagrande disputa neste final de semana a segunda etapa da temporada 2023 da Stock Car, que será realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), palco do seu título em 2021. Casagrande vê essa como uma boa chance de somar pontos importantes para o campeonato, que terá 12 etapas ao longo do ano.

O piloto do Chevrolet Cruze #83 está na sua terceira temporada consecutiva junto da equipe AMattheis Vogel, comandada por Mauro Vogel e Andreas Mattheis, e chega a Interlagos acreditando em duas boas corridas. Casagrande não terá o lastro do sucesso (peso extra) em seu carro nesta etapa e pretende seguir mostrando evolução, algo que já apresentou na comparação da corrida de abertura com o primeiro treino em Goiânia (GO).

“Acredito muito na constância. Sempre digo que o mais importante no final de semana é fazer uma boa somatória de pontos e, nesta etapa, sem o lastro, com certeza teremos uma grande oportunidade no ano para garantir bons resultados e pontos importantes para subir na tabela. Nós já usamos um descarte em Goiânia, então agora temos que ir para cima e brigar lá na frente”, disse Casagrande, que batalha neste ano pelo segundo título.

“Nossa equipe conseguiu, ao longo da primeira etapa, desenvolver o carro muito bem, isso é essencial para conseguirmos achar um bom acerto e consequentemente um bom resultado. Chego em Interlagos confiante de que com certeza um bom trabalho será realizado”, completou.

A Stock Car terá suas atividades iniciadas na sexta-feira, com a realização de um treino livre às 13 horas. No sábado, os pilotos disputam outro treino livre logo pela manhã, antes da classificação. Para finalizar o final de semana, a primeira corrida está programada para as 12h do domingo e em seguida é disputada a segunda prova com a inversão do top-10 da primeira corrida. O Motorsport.com e Motorsport.tv transmitem quali e corridas ao vivo.

