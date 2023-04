Carregar reprodutor de áudio

Três semanas após a abertura em Goiânia, a Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, em sua primeira passagem por Interlagos no ano. E a segunda etapa da temporada 2023 promete muita emoção!

Em Goiânia, a Stock entregou duas ótimas provas, com Daniel Serra vencendo a primeira e Thiago Camilo levando a melhor na segunda.

Com isso, os dois lideram o campeonato. O piloto da Eurofarma esta à frente, com 43 pontos contra 39. Na sequência está Ricardo Maurício com 34, enquanto Bruno Baptista e Nelsinho Piquet completam o top 5, empatados com 28 pontos cada.

O fim de semana em Interlagos começa na sexta-feira com o shakedown e o primeiro treino livre. No sábado há mais uma sessão de treino antes da classificação, enquanto as duas corridas acontecem no domingo.

Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, além da cobertura de tudo o que acontece dentro e fora da pista no site e nas redes sociais.

Confira os horários da Stock Car em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 11h30 - Treino Livre 1 Sexta-feira 13h - Treino Livre 2 Sábado 08h35 - Classificação Sábado 12h50 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 12h10 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 12h50 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: