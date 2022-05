Carregar reprodutor de áudio

Bernie Ecclestone rasgou elogios ao que viu neste domingo, visitando o paddock da Stock Car no Velocitta. Para o ex-chefão da Fórmula 1, a categoria está no rumo certo, afirmando que nunca viu algo igual em suas viagens pelo mundo.

Visitando o paddock da Stock Car no Velocitta neste domingo, ao lado de sua esposa Fabiana Ecclestone, vice-presidente de automobilismo da FIA para a América do Sul, o ex-chefão da F1 falou sobre o momento vivido pela principal categoria do automobilismo nacional.

“É um prazer para mim estar aqui neste evento", disse. "É a primeira vez que visito uma categoria como a Stock Car em minhas viagens pelo mundo. E eu gostei do que vi! A categoria está no rumo certo. Todo mundo aqui busca fazer um bom trabalho. E eu estou bem ansioso para ver a corrida”.

Em entrevista ao Motorsport.com, Ecclestone ainda avaliou a estreia da Fórmula 4 Brasil, que promete ser um ponto de mudança no automobilismo nacional, ao dar aos pilotos uma chance de correr com os mesmos carros usados nos campeonatos deste nível na Europa.

Para Ecclestone, esse pode ser um ponto de partida para algo que ele deseja ver novamente no futuro: brasileiros na F1.

"É muito legal ver que tudo está acontecendo. Se tudo der certo, vai trazer muito mais pessoas para as categorias de fórmula. Sinto falta de termos pilotos brasileiros nas corridas. Já tivemos vários pilotos de muito sucesso, então seria muito legal ver isso novamente".

A visita ao paddock da Stock não foi a única aparição de Bernie em território brasileiro nesta semana. Ao lado de Fabiana, Bernie esteve em Brasília para a cerimônia de concessão do Autódromo Internacional Nelson Piquet ao Banco BRB, um acordo com duração de 30 anos.

O evento marcou ainda o reencontro de Bernie com Nelson Piquet, brasileiro que conquistou dois de seus três títulos mundiais na Brabham, equipe que foi de Ecclestone. Uma foto compartilhada pelo jornalista Reginaldo Leme mostrou os dois andando abraçados durante o evento.

Ao Motorsport.com, Bernie falou sobre o reencontro com "Nelsão": "Foi muito bom. Obviamente somos amigos da família Piquet desde sempre".

