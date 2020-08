Stock Car: Cesar Ramos lidera sexta-feira em Interlagos

A sexta-feira em Interlagos, paco da segunda e terceira etapas da Stock Car em 2020, é bem diferente do que foi encontrado em Goiânia, há um mês, quando a categoria realizou seu primeiro fim de semana. Saiu o calor escaldante para a chegada do tempo frio e chuvoso de São Paulo.

Foi nesse clima que Cesar Ramos foi o mais veloz no treino da tarde em Interlagos, marcando 1min47s026, apenas 0s018 mais rápido que Bruno Baptista, que havia liderado pela manhã, configurando assim o 1-2 da Toyota.

O primeiro Chevrolet a aparecer na tabela de tempos foi o de Gabriel Casagrande, seguido do piloto da Shell, Átila Abreu e de Thiago Camilo, para completar o top-5 da sessão.

Rubens Barrichello teve rendimento discreto, terminando em 16º, logo atrás do argentino Matías Rossi.

A Stock Car volta neste sábado, às 9h, com o treino de classificação para a prova de Sábado, que tem largada prevista para às 11h, horários de Brasília.

Resultado

Posição Número Piloto z Equipe Carro Tempo/Dif. Voltas 1 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:47.026 12 2 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.018 14 3 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.037 12 4 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.337 12 5 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.355 12 6 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.383 14 7 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 0.433 13 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.457 13 9 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.483 14 10 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.683 14 11 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.692 12 12 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.698 12 13 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.820 12 14 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.884 14 15 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.930 11 16 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.936 14 17 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 0.944 13 18 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.946 11 19 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1.295 14 20 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1.388 11 21 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1.554 11 22 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1.690 4 23 120 Vitor Baptista KTF Sports Cruze 1.782 13 24 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 2.812 8 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 3.332 11

