Átila Abreu e a Pole Motorsport retornam ao Velocitta para a oitava etapa da temporada de 2022 da Stock Car Pro Series.

O traçado já é conhecido pelo piloto sorocabano, além de duas vitórias no interior Paulista, Abreu também é o primeiro pole position da história da Stock Car no traçado.

Atualmente na 19ª posição, Átila sabe que uma boa jornada no Velocitta pode aproximar o piloto da disputa pelo top 10 do campeonato.

O vice-campeão de 2014 aposta no retrospecto positivo em Mogi Guaçu e no trabalho feito pela equipe após a etapa de Interlagos para voltar a brigar nas primeiras posições da classificação.

"Gosto muito do Velocitta, uma das minhas pistas preferidas, é como se fosse minha casa”, comentou Átila. “O traçado é desafiador, curvas de alta e de baixa, bem travado e técnico. Semana passada corri por lá e ficamos na segunda posição pela Endurance Brasil, nosso melhor resultado no carro novo.

“Chego muito animado para acelerar lá, estamos tendo um pouco de dificuldade por lá, mas é sempre uma oportunidade de acertar e voltar a andar na frente. Fizemos algumas mudanças no meu carro e no do Galid Osman, boa oportunidade para dar a volta por cima e fazer as pazes com o pódio."

A etapa do Velocitta tem atividades de pista começando na sexta com shakedown e treino livre, o sábado é dedicado a segunda sessão de treinos e o classificatório. Domingo os pilotos encaram duas corridas de 30 minutos +1 volta no sinuoso traçado de Mogi Guaçu, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

