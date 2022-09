Carregar reprodutor de áudio

Felipe Massa chega ao Velocitta com grande expectativa para as duas provas da oitava etapa da temporada da Stock Car.

O bucólico circuito, que fica em uma fazenda em Mogi Guaçu (SP), alcançará uma marca importante neste fim de semana: receberá a 20ª corrida da principal categoria da América do Sul.

Na última etapa, em Interlagos, Massa se colocou pela primeira vez no top 10 nas duas corridas, com dois oitavos lugares. Impulsionado pelos resultados positivos, o piloto do Cruze #19 está confiante para o Velocitta.

“Estive sempre entre os 10 primeiros nos treinos e corridas em Interlagos, o que me dá uma boa perspectiva para o Velocitta. Claro que são traçados bem diferentes, mas a ideia é seguir com a evolução que conseguimos na última etapa para somar bastante pontos neste fim de semana e ter condições também de brigar por pódio”, explicou.

O primeiro treino para a oitava etapa da temporada 2022 da Stock Car acontece nesta sexta-feira. A classificação será no sábado, às 13h30, e a largada para a primeira de duas corridas no domingo é às 13h10. Motorsport.com e Motorsport.tv transmitem ao vivo.

