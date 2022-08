Stock Car estreia sua fan fest na etapa do Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Vem aí a primeira edição da Stock Car Fan Fest. O evento inaugural vai acontecer nos dias 2 e 4 de setembro (sexta-feira e domingo) no Parque dos Ingás, em Mogi Guaçu, como parte do cronograma do fim de semana da oitava etapa da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, que vai ser disputada no Autódromo Velocitta. A Fan Fest é resultado de uma parceria entre a Vicar, promotora da Stock Car, e a Prefeitura de Mogi Guaçu.

O evento tem como objetivo promover uma relação cada vez mais próxima com o público do Interior do Estado de São Paulo, especialmente no entorno de Mogi Guaçu, cidade que recebe anualmente duas etapas da principal categoria do automobilismo na América do Sul.

“Essa é uma fórmula que tem dado certo com diversos eventos esportivos de grande porte e esperamos que seja um modelo que possamos seguir em outras cidades onde competimos”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Uma das nossas metas é aproximar cada vez mais o público local dos nossos eventos, oferecendo entretenimento de qualidade para a população local. Essa parceria com Mogi Guaçu tem potencial de ser o início de algo inovador e importante para os fãs de automobilismo”, completou Julianelli.

Música ao vivo e foodtrucks

Entre as atrações previstas para a Stock Car Fan Fest estão ações promocionais com a Pirelli, fornecedora oficial dos pneus da categoria, uma competição de pit-stops, além da entrega de brindes.

O público também poderá ver de perto um carro da Stock Car e concorrerá a sorteio de ingressos, além de outras atrações embaladas pela icônica voz do locutor oficial da Stock Car, Francisco Marques, o ‘Chicão’. O evento contará também com música ao vivo com bandas locais e praça de alimentação com foodtrucks.

Na sexta-feira, o evento terá início às 19h no Parque dos Ingás. No domingo, haverá a exibição das corridas da Stock Car no telão instalado na Fan Fest a partir de 13h, além da abertura da praça de alimentação.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: