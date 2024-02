Vai começar! A Stock Car Pro Series dá o pontapé inicial da temporada 2024 neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, na etapa que marca a estreia do novo formato de programação da categoria.

Para 2024, a Stock optou por separar as duas corridas do fim de semana, colocando a primeira no sábado a tarde.

Com isso, a sexta-feira passa a ter o shakedown e os dois treinos livres. No sábado, as atividades começam com a classificação, seguido da corrida sprint, com duração de 30 minutos mais uma volta. Já no domingo a etapa fecha com a etapa principal, de 50 minutos mais uma volta.

O grid da Stock vem também com diversas novidades, incluindo a chegada de duas novas equipes, a Garra Racing e a ASR Racing, além de várias mudanças entre as equipes, como a troca de Júlio Campos e Rafael Suzuki entre a TMG e a Pole Motorsport.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino de classificação e as duas corridas.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 09h - Treino Livre 1 Sexta-feira 11h - Treino Livre 2 Sexta-feira 15h - Classificação Sábado 11h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Sábado 14h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h Motorsport.com e Motorsport.tv

RICO PENTEADO analisa PRÉ-TEMPORADA no Bahrein e diz se teremos novo PASSEIO da Red Bull na F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!