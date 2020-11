A Shell parte neste fim de semana para a disputa da 10ª e da 11ª etapas da temporada de 2020 da Stock Car, em Goiânia. O circuito recebeu a primeira rodada dupla do campeonato, com direito a pole position e vitória de Ricardo Zonta, que está na vice-liderança da tabela e na disputa pelo título.

Ainda sem contar os três descartes que serão adotados antes da decisão em Interlagos, Zonta está 24 pontos atrás do líder - 22 contando os descartes. Levando em conta que o fim de semana terá três corridas, uma válida pela décima etapa e duas pela 11ª, serão provas fundamentais para a definição dos postulantes ao campeonato.

"Em Goiânia sempre tive bons resultados, mesmo em outras equipes, em outros anos. Já que a primeira etapa foi lá, tivemos um carro muito bom", disse Zonta. "O Polenta e eu fizemos várias análises sobre a corrida de Goiânia e as outras para tentar melhorar o máximo possível o carro e alguns detalhes da minha guiada".

"Estamos indo para uma etapa decisiva, são muitos pontos em jogo, e pode direcionar para chegar a São Paulo com chances. Temos de fazer um fim de semana muito bom, e coletar o máximo de pontos."

Quem tenta se aproximar dos líderes é Átila Abreu, que busca voltar ao Top 10 na classificação geral e se manter com chances de tentar o título com a pontuação dobrada em Interlagos. Em Goiânia, o piloto do carro #51 tem duas vitórias, em 2016 e 2017, além de ter largado por três vezes em primeiro lugar (2014, 2015 e 2017).

"Vamos para uma rodada tripla em Goiânia, pista que já andamos neste ano. Temos um trabalho bem grande para tentar reverter o jogo. A gente vinha numa briga pelo campeonato, mas a última etapa foi difícil, somamos poucos pontos".

"Precisamos buscar nosso pódio e vitória para tentar crescer novamente na tabela e chegar a São Paulo tentando disputar o título. Ainda temos os descartes, praticamente usamos todos na última etapa, então precisamos ir bem nas três corridas para ter chance de disputar o título na Grande Final em São Paulo".

"Estamos fazendo um trabalho diferente no carro para tentar melhorar a velocidade de reta, nosso ponto fraco durante o ano, e também a frenagem. Não temos tanta exigência, então vamos tentar um trabalho diferente para achar um caminho."

Já Galid Osman volta ao circuito no qual obteve seu melhor resultado em uma corrida e sua maior pontuação em um fim de semana de 2020. Além disso, o competidor do carro #28 conquistou uma vitória em Goiânia, em 2016 e outros dois pódios (2014 e 2016).

"É a etapa que mais estou esperando no ano, porque a nossa melhor corrida em 2020 foi em Goiânia" disse. "Estou bastante esperançoso porque na última etapa eu estava tomando 5 km/h de reta dos outros pilotos, e isso nos atrapalhou muito, e a equipe prometeu trabalhar na velocidade. Além disso, vou com um novo motor para essa corrida, estou muito esperançoso."

Outro representante da Shell que tem vitória no circuito goiano é Gaetano di Mauro. O piloto do carro #11 cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na corrida de abertura do Brasileiro de Turismo (atual Stock Light) na temporada de 2017.

"É legal ter mais uma etapa em Goiânia, bom repetir uma pista do calendário", disse Gaetano. "Quando você volta para uma pista, consegue lembrar tudo que fez durante o ano e corrigir os problemas. É uma pista muito boa a de Goiânia, corremos de Stock, Porsche, é uma pista que tivemos bastante contato neste ano. É uma pista em que estaremos bem fortes.".

O fim de semana terá apenas dois treinos livres, na sexta-feira. O sábado estará reservado para a classificação e a primeira corrida, pela décima etapa. No domingo, mais uma classificação e duas provas, pela 11ª etapa - a segunda terá grid invertido no Top 10 da corrida anterior.

Os quatro pilotos da Shell participam da votação do Fan Push, um disparo adicional do botão de ultrapassagem na segunda corrida de domingo. A votação segue no site oficial (stockcar.com.br) até a largada da 11ª etapa. O canal por assinatura SporTV2 transmite as três corridas do fim de semana.

Confira a classificação do campeonato após a rodada de Curitiba:

1º T.Camilo - 222 pontos

2º R.Zonta - 198

3º R.Barrichello - 196

4º R.Maurício - 193

5º C.Ramos - 190

6º D.Serra - 190

7º G.Casagrande - 175

8º A.Khodair - 157

9º N.Piquet - 149

10º D.Nunes - 140

Confira a programação completa do final de semana da Stock:

Sexta-feira, 20 de novembro

9h05 - Primeiro treino livre

13h40 - Segundo treino livre

Sábado, 21 de novembro

9h40 - Classificação 10ª etapa

12h15 - Corrida única 10ª etapa

Domingo, 22 de novembro

9h - Classificação 11ª etapa

11h - Corrida 1 11ª etapa

11h55 - Corrida 2 11ª etapa

