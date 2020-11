Stock Car: Rodada tripla faz Cacá Bueno projetar etapa positiva em Goiânia

Neste final de semana, a Stock Car retorna ao palco de abertura da temporada de 2020, em Goiânia, para realizar mais uma rodada tripla no ano, com corridas que valerão pelas etapas 10 e 11, que antecedem a grande final em Interlagos. Mais uma vez o ano terá um recorde de pontos em jogo: 84 em um único final de semana, mais até que a rodada final em São Paulo em dezembro com prova única e pontuação dobrada (60).

Com isso, Cacá Bueno projeta uma etapa positiva para a Crown Racing, que vem evoluindo nos últimos finais de semana da Stock Car.

“O nosso carro vem melhorando a cada corrida. Tivemos um desempenho melhor no classificatório da última etapa, largando na primeira corrida da oitava colocação, mas ainda fizemos outros ajustes na oficina para voltarmos a figurar entre os cinco primeiros nas corridas, algo que também conseguimos na abertura do campeonato aqui em Goiânia”, diz Cacá, que é o maior campeão em atividade na categoria, com cinco títulos conquistados.

Cacá também aprovou o retorno da Stock Car à Goiânia neste final de temporada. Na etapa de abertura da temporada, disputada em julho, o experiente piloto conquistou um top-5 na primeira corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna e levou 29 pontos para casa na rodada dupla daquele final de semana.

“É uma pista bem seletiva, mas é claro que a longa reta de 1 km tende a privilegiar as equipes que correm com outro carro. Como muita coisa mudou da primeira etapa do ano para cá na Stock Car, só podemos fazer uma previsão mesmo depois dos treinos livres desta sexta-feira. O meu objetivo é voltar a pontuar bem, seguir evoluindo o carro que daí teremos chance de voltar ao pódio em uma das corridas. Será mais uma etapa bem intensa devido à rodada tripla, mas estamos preparados”, completou Cacá.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como a sujeira do GP da Turquia revelou os 'segredos' aerodinâmicos dos carros da Fórmula 1

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1