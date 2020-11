Das 14 vitórias de Rubens Barrichello na Stock Car, cinco foram no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). A pista e o piloto da Full Time Sports têm um verdadeiro 'caso de amor' na principal categoria do automobilismo brasileiro e Barrichello espera manter a escrita neste final de semana (21 e 22), quando o circuito receberá duas etapas e o total de três corridas, que serão decisivas na disputa pelo título 2020.

No campeonato deste ano, Barrichello tem dois pódios, sendo uma vitória, justamente em Goiânia, na etapa inicial em julho. O piloto do Toyota Corolla #111 está na terceira posição do campeonato e segue vivo na briga pelo título.

Após as duas etapas deste final de semana, os pilotos descartarão os seus três piores resultados. A decisão acontecerá no dia 13 de dezembro, em Interlagos (SP), valendo o dobro de pontos.

Barrichello é o piloto em atividade na Stock Car que mais venceu em Goiânia (2014, 2016, 2018, 2019 e 2020). Também tem um segundo lugar (2014) e um terceiro (2016). Das nove poles na Stock Car, duas também foram na pista goiana (2014 e 2016).

“Goiânia, pra mim, é sem dúvida uma segunda casa e que me deixa muito feliz. Vou com o entusiasmo reforçado e, pela primeira vez, terei a presença dos meus dois filhos juntos nesta pista. O que me dá um ânimo ainda maior”, destacou Barrichello, lembrando que nos anos em que venceu a Corrida do Milhão em Goiânia esteve no alto do pódio com os filhos, mas com cada um em uma oportunidade (Dudu em 2014 e Fefo em 2018).

“Vou acelerar muito para lutar pela vitória e recuperar pontos no campeonato para chegar vivíssimo na decisão em São Paulo”, completou o campeão da Stock Car de 2014.

Os treinos no circuito goiano de 3.835 metros começarão na sexta-feira. No sábado, a partir das 9 horas, acontecerá o treino classificatório para a 10ª etapa, que terá sua largada às 12h15. No domingo, a tomada de tempos também será às 9 horas, com as duas corridas a partir das 11 horas. O SporTV 2 transmitirá todas as atividades de sábado e domingo ao vivo.

Confira a programação para as etapas em Goiânia:

Sexta-feira, dia 20

9h05 às 10h15 – 1º Treino Livre

13h40 às 14h50 – 2º Treino Livre

Sábado, dia 21

9h00 às 9h35 – Classificatório 10ª etapa

12h15 – Largada 10ª etapa (40 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 22

9h00 às 9h35 – Classificatório 11ª etapa

11h00 – Largada Corrida 1 / 11ª etapa (30 minutos + 1 volta)

11h55 – Largada Corrida 2 / 11ª etapa (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato, após nove etapas:

1º - Thiago Camilo - 222 pontos

2º - Ricardo Zonta – 198

3º - Rubens Barrichello – 196

4º - Ricardo Maurício – 193

5º - Cesar Ramos - 190

6º - Daniel Serra – 190

7º - Gabriel Casagrande – 175

8º - Allam Khodair – 157

9º - Nelson Piquet Jr – 149

10º - Diego Nunes – 140

