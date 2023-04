Stock Car: Confira as melhores imagens da etapa de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series deu o pontapé inicial para a temporada 2023 em Goiânia no fim de semana. Daniel Serra e Thiago Camilo foram os vencedores, com o tricampeão da categoria saindo do Autódromo Internacional Ayrton Senna como líder do campeonato.

A vitória de Camilo, por sua vez, o coloca como o piloto que mais venceu na Stock entre os competidores em atividade, com 38 triunfos, além de ter dedicado o resultado ao tio, piloto e incentivador Sérgio Ruas Camilo. O antigo detentor do recorde, Cacá Bueno, comemorou a marca de maior 'largador' da história.

Confira as imagens do fim de semana de abertura da Stock Car em Goiânia

Troféu da Stock Car 1 / 10 Foto de: Duda Bairros Fernando Julianelli, CEO da Vicar, e Cacá Bueno, que quebrou o recorde de número de corridas pela Stock Car em Goiânia 2 / 10 Foto de: Duda Bairros Largada da Stock Car em Goiânia 3 / 10 Foto de: Duda Bairros Cacá Bueno é tocado e sai da pista 4 / 10 Foto de: Duda Bairros Daniel Serra no pódio em Goiânia 5 / 10 Foto de: Duda Bairros Thiago Camilo 6 / 10 Foto de: Duda Bairros Thiago Camilo comemora vitória histórica em Goiânia 7 / 10 Foto de: Duda Bairros Thiago Camilo comemora vitória histórica em Goiânia 8 / 10 Foto de: Duda Bairros Thiago Camilo comemora vitória histórica em Goiânia 9 / 10 Foto de: Duda Bairros Daniel Serra e Thiago Camilo, vencedores da etapa de Goiânia 10 / 10 Foto de: Marcelo Machado de Melo

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music