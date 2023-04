Carregar reprodutor de áudio

Ricardo Maurício estreou na Stock Car Pro Series no Autódromo de Curitiba, em 2004, já conquistando um pódio pelo terceiro lugar. 19 temporadas e 295 corridas depois, no último domingo, ele tornou-se o piloto em atividade mais bem sucedido no quesito, somando agora 86 pódios após o segundo lugar obtido na etapa disputada em Goiânia.

Até o último domingo, Ricardo Maurício estava empatado com Cacá Bueno na quantidade de pódios entre os competidores atuais da Stock Car. O resultado em Goiânia também o alçou à condição de terceiro piloto com mais pódios dos 44 anos de história da categoria. Ricardinho só está atrás do imbatível Ingo Hoffmann, que soma 158 pódios, e de Paulo Gomes, com 91. Portanto, Maurício tem grandes chances de superar o tetracampeão em número de pódios e, ainda em 2023, tornar-se o vice-líder da estatística entre os pilotos de todos os tempos.

"Para falar a verdade, eu nem sabia que estava próximo desse recorde, por que eu encaro as etapas uma a uma, sempre com foco em ganhar aquela corrida", resumiu o novo recordista. "Mas que legal ter esse retrospecto. Estimula a ir em busca de mais. Sinceramente, fico muito feliz e honrado por estar entre os pilotos que estão fazendo história na Stock Car", completou o tricampeão da equipe Eurofarma RC.

Ricardinho nasceu em 7 de janeiro de 1979, quatro meses antes do surgimento da Stock Car. Atualmente com 44 anos, o piloto conquistou os títulos de 2008, 2013 e 2020. Ao todo, ele registrou 35 vitórias, 20 poles e 31 voltas mais rápidas. Na soma, Maurício defendeu a sua atual equipe, Eurofarma RC, durante 13 temporadas. Embora tenha ficado fora da luta pelo título nos dois últimos anos, Ricardo Maurício foi o piloto que mais vitórias alcançou neste período, com sete primeiros lugares em 2021 e outros cinco em 2022.

Mas o fim de semana passado, em Goiânia, não foi marcado somente pelo recorde de Ricardinho. Também foram registrados os recordes de piloto com mais largadas (334, Cacá Bueno) e maior vencedor em atividade (Thiago Camilo, 38 primeiros lugares). A Stock Car está superando todas as barreiras.

Recorde de Pódios:

01: Curitiba, 2004: terceiro lugar (estreia na Stock Car)

10: Brasília, 2008: vencedor

20: Campo Grande, 2020: terceiro lugar

30: Interlagos, 2013: terceiro lugar

40: Tarumã, 2014: terceiro lugar

50: Curvelo, 2016: vencedor

60: Londrina, 2019: vencedor

70: Interlagos, 2020: vencedor

80: Galeão, 2022: vencedor

86, recorde: Goiânia, 2023, segundo lugar

