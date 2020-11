A primeira parte da rodada tripla da Stock Car foi realizada neste sábado, com a oitava etapa do campeonato de 2020. Thiago Camilo conseguiu triunfar mais uma vez e deu um grande salto, chegando à segunda posição no campeonato, com dois pontos a menos que Cesar Ramos.

Líder no início do campeonato, Ricardo Zonta caiu para o terceiro posto. Ricardo Maurício é o primeiro representante da Chevrolet, na quarta colocação, a 15 de Ramos. Vale lembrar que a pontuação a seguir não contém os três descartes que serão descontados antes da final em Interlagos.

Confira a classificação

1º - Cesar Ramos - 180 pontos

2º - Thiago Camilo – 178

3º - Ricardo Zonta – 167

4º - Ricardo Maurício – 165

5º - Rubens Barrichello – 162

6º - Daniel Serra – 153

7º - Allam Khodair – 145

8º - Gabriel Casagrande – 140

9º - Átila Abreu – 128

10º - Nelsinho Piquet – 123

11º - Rafael Suzuki – 122

12º - Bruno Baptista – 121

13º - Diego Nunes – 119

14º - Julio Campos – 112

15º - Guilherme Salas – 108

16º - Matías Rossi – 97

17º - Cacá Bueno – 92

18º - Denis Navarro – 80

19º - Lucas Foresti – 68

20º - Galid Osman – 68

21º - Gaetano di Mauro – 52

22º - Marcos Gomes – 52

23º - Pedro Cardoso - 44

24º - Tuca Antoniazzi – 27

25º - Vitor Genz – 11

26º - Vitor Baptista – 8

27º - Felipe Lapenna – 0

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?