Stock Car: Camilo volta a mostrar força e é pole em Curitiba

Thiago Camilo mostra que está em grande fase no atual momento da Stock Car. Após ser pole e vencer a oitava etapa em Curitiba neste sábado, o piloto da Ipiranga Racing mostrou força novamente e mesmo com lastro de 25kg, por ser o segundo colocado no campeonato, conquistou a pole position para a corrida 1 da rodada dupla deste domingo na capital paranaense.

Camilo cravou 1min21s548 no Q2, que já tinha cronômetro zerado, para a quarta pole do ano. Ele superou Bruno Baptista e Julio Campos, que lideravam a sessão pouco antes do giro voador.

Guilherme Salas, Daniel Serra e Rubens Barrichello completam as três primeiras filas. Líder do campeonato, Cesar Ramos não conseguiu passar para o Q2 e será o 19º no grid.

A largada da corrida 1 da etapa de Curitiba acontece às 11h, horário de Brasília.

Grid de largada

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:21.548 2 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:21.646 3 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:21.694 4 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:21.743 5 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:21.760 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:21.764 7 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:21.806 8 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:21.807 9 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:21.830 10 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:21.861 11 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:21.967 12 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:22.033 13 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:22.106 14 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:22.121 15 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:22.167 16 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:22.088 17 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:22.142 18 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:22.152 19 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:22.171 20 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:22.198 21 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:22.233 22 33 Nelsinho Piquet Full Time Bassani Corolla 1:22.240 23 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:22.283 24 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:22.590 25 2 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:24.463

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Live de Enrique Bernoldi: coma, relação com Marko, tensão com Verstappen e a 'treta' com Coulthard

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?